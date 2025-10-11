B1 Inregistrari!
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă

Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă

Adrian Teampău
11 oct. 2025, 17:20
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski - Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Volodimir Zelenski a vorbit cu Donald Trump Sursa foto: X
Cuprins
  1. Volodimir Zelenski, discuție cu Donald Trump
  2. Delegație ucraineană în Statele Unite
  3. Rusia respinge acuzațiile lui Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a avut o discuție telefonică cu Donald Trump, sâmbătă, 11 octombrie, cu privire la ultimele atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Volodimir Zelenski, discuție cu Donald Trump

Preşedintele ucrainea a transmis că a vorbit cu omologul său american despre atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean. Volodimir Zelenski a precizat că discuția a fost „pozitivă şi productivă”, potrivit Reuters. Preşedintele ucrainean, citat de RBC.ua, a spus că l-a felicitat pe Donald Trump pentru acordul pe care l-a obţinut în Orientul Mijlociu.

„Am discutat despre oportunităţile de consolidare a apărării antiaeriene, precum şi despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opţiuni bune şi idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat”, a scris Zelenski într-un mesaj pe platforma X.

Convorbirea a avut loc la o zi după unul dintre cele mai mari atacuri ruseşti împotriva reţelei energetice ucrainene. În urma acestor bombardamente, sute de mii de locuințe din regiunea Odesa, în sudul ţării, au rămas fără electricitate, iar un copil de şapte ani a murit.

În acest context, Volodimir Zelenski a făcut apel la Donald Trump, într-o conferință de presă, solicitându-i să facă presiuni asupra lui Vladimir Putin pentru ca acesta să înceteze atacurile aeriene împotriva infrastructurii civile din Ucraina.

Delegație ucraineană în Statele Unite

După discuția lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump, o delegație ucraineană va face o deplasare în Statele Unite, la începutul săptămânii viitoare. Reprezentanții Kievului au fost împuterniciți să discute cu administrația Trump despre posibile sancţiuni împotriva Rusiei, dar și despre livrări de energie și despre apărarea antiaeriană a Ucrainei. Preşedintele ucrainean a precizat că delegația va fi condusă de premierul Iulia Sviridenko şi de şeful administraţiei prezidenţiale.

„Problema activelor îngheţate va fi discutată cu SUA”, a adăugat liderul ucrainean.

După declanșarea invaziei din 2022, Rusia a atacat, în fiecare iarnă, reţeaua energetică civilă ucraineană. Milioane de cetățeni au rămas fără energie electrică și surse de încălzire din cauza bombardamentelor. De asemenea, a fost perturbată alimentarea cu apă, ceea ce Kievul a calificat drept crimă de război, conform AFP.

Rusia respinge acuzațiile lui Volodimir Zelenski

Rusia a respins, de fiecare dată acuzațiile Kievului, conform cărora ar fi luat la țintă populația civilă. Aceasta în ciuda evidențelor care arată distrugerile pe care rachetele și dronele explozive le-au făcut.

Mai mult, propaganda rusă susține că Ucraina utilizează siturile energetice pentru a-şi alimenta sectorul militar, notează AFP.

