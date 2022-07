Coreea de Nord a recunoscut miercuri independența și suveranitatea autoproclamatelor republici populare .

Denis Pushilin, șeful RDP, a declarat că Coreea de Nord a recunoscut astăzi independența Republicii Populare Donețk. Acesta a numit-o „o altă victorie” pentru diplomația Republicii, potrivit

Mai târziu, ambasada Coreei de Nord în Rusia a transmis pentru Interfax că republica a recunoscut și LPR.

susține că decizia Coreei de Nord de a recunoaște independența regiunilor va permite stabilirea unui parteneriat între Coreea de Nord și RDP în domeniul comerțului și economiei.

De asemenea, ambasadorul Republicii Donețk în Rusia, Olga Makeeva, s-a întâlnit miercuri și cu ambasadorul Coreei de Nord în Federația Rusă Sin Hong-Chul, în timpul căreia diplomatul coreean a înmânat reprezentantului republicii un document cu privire la recunoașterea independenței RPD de către RPDC, potrivit sursei citate.

„Părțile au convenit asupra pașilor suplimentari pentru stabilirea relațiilor diplomatice”, a explicat ambasada RDP în Rusia pe canalul Telegram.

North Korea has recognized the Donetsk and Luhansk People’s Republics, Moscow-run separatist groups in eastern Ukraine.

It’s the third country to do so after Russia and Syria.

The DNR says their „bilateral ties will increase the geography of trade for our countries’ businesses”

— max seddon (@maxseddon)