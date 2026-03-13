B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Coreea de Nord acuză Japonia de pregătiri pentru invazie după desfășurarea rachetelor pe termen lung

Coreea de Nord acuză Japonia de pregătiri pentru invazie după desfășurarea rachetelor pe termen lung

Selen Osmanoglu
13 mart. 2026, 11:39
Coreea de Nord acuză Japonia de pregătiri pentru invazie după desfășurarea rachetelor pe termen lung
Sursa (Foto: Hepta - DPA Images)
Cuprins
  1. Critici la adresa Japoniei
  2. Desfășurarea rachetelor japoneze

Coreea de Nord a criticat vineri autoritățile japoneze, acuzând Tokyo că planifică o posibilă invazie, după ce Japonia a anunțat că se pregătește să desfășoare primele sale rachete cu rază lungă de acțiune produse intern în sud-vestul arhipelagului.

Agenția oficială nord-coreeană KCNA susține că dezvoltarea și desfășurarea continuă a capabilităților de atac cu rază lungă de acțiune nu sunt justificate de argumentele defensive ale Japoniei. „Este o parte integrantă a pregătirilor pentru o posibilă nouă invazie”, se arată în comunicatul agenției.

Critici la adresa Japoniei

Phenianul a acuzat Japonia că încearcă să își justifice reînarmarea invocând „amenințările tot mai mari din partea țărilor vecine” și „un mediu de securitate tot mai grav”. KCNA afirmă că Japonia investește „sume enorme în bugetul militar pentru a acoperi toate teritoriile cu arme capabile să atace națiunile vecine”, conform Știrile ProTv.

„Este evident că țintele acestor rachete cu rază lungă de acțiune vor fi țările vecine, inclusiv noi, în contextul în care Japonia ne-a descris drept o ‘amenințare disperată’ și ‘cea mai mare provocare strategică din toate timpurile’”, a adăugat agenția oficială nord-coreeană.

KCNA a mai subliniat că Japonia acționează „nepotrivit și nedemn”, iar „renașterea militarismului într-o națiune criminală de război” duce la „agravarea mediului de securitate regional”.

Desfășurarea rachetelor japoneze

La începutul săptămânii, purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, a declarat că rachetele modernizate de tip 12, parte a programului Japoniei de armament intern cu rază de acțiune de 1.000 de kilometri, vor fi desfășurate până la sfârșitul lunii martie în prefectura Kumamoto.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a reiterat necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Japoniei, amintind de programele nucleare și de rachete ale Coreei de Nord și de invazia Rusiei în Ucraina. De asemenea, Takaichi s-a angajat să actualizeze în acest an documentele cheie de securitate și apărare ale țării.

