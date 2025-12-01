B1 Inregistrari!
Sărbători festive la Casa Albă. Cât de spectaculoase sunt decorurile de Crăciun ale Melaniei Trump (VIDEO)

Sărbători festive la Casa Albă. Cât de spectaculoase sunt decorurile de Crăciun ale Melaniei Trump (VIDEO)

Iulia Petcu
01 dec. 2025, 19:09
Sărbători festive la Casa Albă. Cât de spectaculoase sunt decorurile de Crăciun ale Melaniei Trump (VIDEO)
sursa foto: captură vdeo YouTube
Cuprins
  1. Ce simbolizează tema aleasă pentru acest an
  2. Cum arată interpretările vizuale din camerele tematice
  3. Cum sunt integrate reperele istorice și omagiile aduse armatei
  4. Ce schimbări au fost făcute pentru traseul vizitatorilor

Decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă au fost dezvăluite într-o atmosferă festivă, iar ediția din acest an poartă amprenta directă a Primei Doamne Melania Trump. Tema centrală, „Acasă este acolo unde este inima”, a fost folosită pentru a crea un concept vizual menit să transmită patriotism, recunoștință și un omagiu extins familiei și tradițiilor americane.

Ce simbolizează tema aleasă pentru acest an

Selecția realizată de Melania Trump urmărește să pună în valoare identitatea națională și reperele istorice asociate cu cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Elementele decorative sunt distribuite în toate camerele principale ale Casei Albe, iar fiecare încăpere spune o poveste diferită. Camera Verde, spre exemplu, a fost transformată într-un spațiu dedicat jocurilor și creativității, unde portretele Lego ale lui George Washington și Donald Trump atrag atenția vizitatorilor prin complexitatea lor.

Tot aici se păstrează și una dintre cele mai fotografiate piese ale sezonului: celebra casă de turtă dulce realizată integral manual. Purtătorul de cuvânt al Primei Doamne, Nick Clemens, a descris-o cu umor în fața publicului: „Este comestibilă, dar nu puteți lua o bucată cu dumneavoastră”.

Cum arată interpretările vizuale din camerele tematice

În Sala de Mese de Stat, replica realizată din 50 de kilograme de turtă dulce reprezintă Porticul de Sud și include o perspectivă rară a camerei Galbene, prezentată așa cum este mobilată în prezent. În Camera Albastră, bradul oficial (un exemplar de peste 5,5 metri provenit de la o fermă din Michigan) este împodobit cu mai bine de 2.800 de steluțe aurii și ornamente ce reproduc simbolurile oficiale ale fiecărui stat american.

Coronițele cu funde roșii, considerate semnătura decorativă a Melaniei Trump, sunt vizibile pe ferestrele principale, iar 75 dintre aceste aranjamente apar pe felicitarea oficială de Crăciun.

Cum sunt integrate reperele istorice și omagiile aduse armatei

Camera de Est pune accent pe istoria americană și pe aniversarea Declarației de Independență, printr-o combinație de culori inspirate de drapel și simboluri naționale precum trandafirii, vulturii și frunzele de stejar. Tema „America, casa noastră” este prezentă în detaliile grafice și în atmosfera vizuală creată special pentru vizitatorii care ajung anual la Casa Albă.

În Camera Roșie, peste 10.000 de fluturi ilustrează transformarea și speranțele noii generații, un element care face trimitere directă la inițiativa Melaniei Trump, Fostering the Future. Ornamentele sunt completate de decorațiuni pictate manual cu mesajul „Be Best”, relatează Libertatea.ro.

Ce schimbări au fost făcute pentru traseul vizitatorilor

În Marele Foaier poate fi văzută o parte a ieslei care îi reprezintă pe Iisus, Maria și Iosif, un element religios integrat tradițional în decorul sezonier. Casa Albă a anunțat însă schimbări importante în ceea ce privește traseul turistic. După demolarea Aripii de Est și ridicarea unei noi săli de bal evaluate la 300 de milioane de dolari, vizitatorii vor folosi Porticul Nordic pentru accesul principal.

Traseul a fost simplificat, iar parterul nu mai poate fi inclus în tur. Rămân însă accesibile încăperile de la Etajul de Stat, inclusiv Camera Verde, Camera Roșie, Sala de Mese de Stat și Camera de Est, unde sunt concentrate cele mai multe dintre decorurile tematice ale acestui an.


