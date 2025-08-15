B1 Inregistrari!
CTP nu crede în negocierile din Alaska: „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut”

George Lupu
15 aug. 2025, 19:15
CTP nu crede în negocierile din Alaska: Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut
Foto: Cristian Tudor Popescu / Facebook

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu este sceptic cu privire la rezultatul negocierilor de pace dintre Trump și Putin care vor avea loc vineri în Alaska.

Cuprins

  • Ce a scris Cristian Tudor Popescu despre întâlnirea Trump-Putin
  • Care ar putea fi urmările summitului
  • Divergențele privind teritoriile ocupate

Ce a scris Cristian Tudor Popescu despre întâlnirea Trump-Putin

Acesta comenatat  „întâlnirea-mamut din Alaska” despre care spune că „ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii o așteaptă”.

Sub titlul „Unde e Rusia” jurnalistul le reamintește cititorilor săi despre „înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov”.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, purtând un pulover, presupus a fi inscripționat cu literele „СССР” – versiunea rusească a „URSS”.

„Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska. Aceștia uită, iar Trump se face că uită, înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov: Acolo unde se cacă Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne. Ce-am înșfăcat, nu dăm înapoi”, a scris CTP pe rețeaua de socializare.

Care ar putea fi urmările summitului

Discuțiile dintre Trump și Putin se vor desfășura în Anchorage, Alaska, și vor avea ca scop încheierea conflictului.

Cu toate acestea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat excluderea Ucrainei din acest nou format de negocieri, afirmând că „orice soluție care nu include Ucraina este o soluție împotriva păcii.”

Trump a menționat că există „o șansă foarte bună” ca, după summitul de vineri, să aibă loc o a doua întâlnire cu Putin, „mai productivă decât prima”, la care ar putea fi prezent și Zelenski.

El a subliniat că întâșnirea de vineri va „pregăti terenul” pentru discuțiile viitoare.

Divergențele privind teritoriile ocupate

Anterior, Trump a propus că un acord de pace ar putea implica „un schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, idee pe care Zelenski a respins-o categoric.

Liderul ucrainean a subliniat că „Ucrainenii nu vor ceda pământ ocupanților” și că soluția teritorială este scrisă clar în Constituția Ucrainei.

