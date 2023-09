Criticii contraofensivei ucrainene „să tacă din gură”, spune Dmytro Kuleba: „Echivalează cu a-l scuipa în față pe soldatul ucrainean care își sacrifică viața”

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba, le-a dat un răspuns tranșant celor care critică ofensiva ucraineană, spunând că aceștia îi scuipă în față pe soldații ucraineni și ar trebui „să tacă din gură”, transmite .

Dmytro Kuleba: Criticii contraofensivei ucrainene „să tacă din gură”

„A criticat ritmul lent al contraofensivei echivalează (…) cu a-l scuipa în față pe soldatul ucrainean care își sacrifică viața în fiecare zi, înaintând și eliberând kilometru după kilometru de pământ ucrainean”, a declarat Dmytro Kuleba, joi, la Toledo, în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe din statele UE.

Săptămâna trecută, The New York Times cita oficiali americani și occidentali spunând că ofensiva a înregistrat progrese limitate deoarece Ucraina are prea multe trupe în locuri nepotrivite.

„Le-aș recomanda tututor criticilor să tacă din gură, să vină în Ucraina și să încerce să elibereze un cenimetru pătrat ei de unii singuri”, a mai declarat Kuleba, într-o conferință comună cu ministrul spaniol al afacerilor externe, Jose Manuel Albares.