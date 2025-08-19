Carabinierii din Concorezzo și Vimercate au arestat preventiv un bărbat de 36 de ani, cetățean român, după ce a fost prins că ar fi furat un pistol și un pumnal. Descoperirea a fost posibilă datorită unui glonț găsit pe stradă, relatează

Cuprins:

Care a fost descoperirea inițială

Pe data de 11 august, câțiva cetățeni au descoperit pe stradă un glonț de pistol neexplodat pe o stradă din Concorezzo și au alertat imediat autoritățile. Aceștia au venit la fața locului și au demarat verificările necesare conform procedurilor.

În urma acestora au descoperit că un bărbat a fost cel căruia îi aparținea glonțul, acesta neavând un permis de port-armă, având deja antecedente.

Ce au găsit polițiștii la domiciliul bărbatului

Câteva ore mai târziu, carabinierii au mers la domiciliul bărbatului pentru a efectua perchezițiile în urma descoperiri. Aceștia au găsit un pistol Browing, furat într-un jaf care a fost comis acum mai bine de 10 ani într-o provincie din nordul Italiei.

Ancheta a fost făcută și asupra bunurilor sale. În mașina acestuia a fost descoperit și un pumnal.

Ce urmează în cadrul anchetei

Bărbatul a fost pus sub preventiv și a fost închis la Casa Circondariale din Monza, sub supravegherea procurorului de caz. Anchetele continuă în cazul acestuia pentru a stabili de unde provin armele și ce legături infracționale există pe numele bărbatului. Prezumția de nevinovăție este valabilă până când o sentință definitivă va fi anunțată