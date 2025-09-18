În Scanno, un sat medieval din centrul Italiei, o femeie se îmbracă ca și cum timpul nu ar fi trecut niciodată. În vârstă de 94 de ani, Margherita Ciarletta este ultima persoană care poartă hainele tradiționale din regiunea în care locuiește, în fiecare zi, fără excepție. Așa se face că turiștii care ajung prin acele zone sunt dornici să o cunoască pe „Nonna Margherita” sau, așa cum o numesc localnicii, „L’Ultima Regina” – Ultima Regină.

Cum arată vestimentația pe care o poartă Margherita Ciarletta

Încă de când are 18 ani, Ciarletta poartă același stil de de lână, închisă la culoare, cu mâneci lungi, negre și bentiță din bumbac: „Întotdeauna mi-a plăcut această rochie, sunt mândră să o port”, a declarat ea pentru .

Timp de secole, aceasta a fost una dintre cele două tipuri de haine pe care le purtau femeile din Scanno. Când mergeau la câmp să muncească sau se ocupau de treburile gospodăriei, femeile purtau o rochie sobră, ca cea pe care Ciarletta o poartă astăzi. Cealaltă opțiune consta într-un costum brodat, cu un corset și o pălărie bogat decorate, se purta duminica, la biserică, ori în timpul unor festivități și sărbători religioase. Aceasta din urmă era o reflexie a statului social a celui care o purta.

Câteva femei din zonă încă poartă hainele de sărbătoare în timpul paradelor și spectacolelor, însă doar Ciarletta poartă aceleași haine de lucru ca strămoșii ei, zi de zi.

„Aceasta era și încă este ținuta mea obișnuită de zi cu zi”, a spus Ciarletta. „Soțului meu nu i-a plăcut niciodată, dar asta nu m-a împiedicat să o port în fiecare zi, atât când lucram la câmp, cât și în timpul festivităților”, a mărturisit femeia.

După ce cele două surori ale sale, care purtau și ele hainele tradiționale, au decedat recent, Ciarletta a devenit ultima femeie din Scanno care încă se mai îmbracă ca strămoșii ei. Vestea despre unicitatea ținutelor sale s-a răspândit rapid în zonele dimprejur și mai apoi, pe .

Cum arată o zi din viața femeii de 94 de ani

Născută și crescută în Scanno, Ciarletta încă locuiește în aceeași casă de piatră din 1950. Cu toate că a ajuns la o vârstă respectabilă, femeia nu are un ajutor în îndeplinirea sarcinilor zilnice, face totul singură. Ocazional, mai folosește un baston pentru a se deplasa.

„Fac totul singură”, a spus ea. „Dimineața fac toate treburile casnice, curăț grădina, gătesc și ies la o plimbare rapidă. Petrec timp și stau de vorbă cu prietenii, vecinii și familia. Uneori ies la plimbare pe câmpurile de deasupra satului.”

Cum se raportează la celebritatea pe care a câștigat-o în ultimul timp

A fi atât de cunoscută nu este un lucru care o bucură mereu. Ciarletta a respins mai multe echipe de televiziune, deși îi primește cu brațele deschise pe majoritatea vizitatorilor și este relaxată când vine vorba de a fi fotografiată pentru Instagram. De asemenea, femeia vorbește în italiană standard, nu în dialectul pe care unii localnici mai în vârstă îl folosesc pentru a-i ține la distanță pe cei din afară.

„Din moment ce sunt ultima care poartă acest costum, oamenii vin să facă o fotografie cu mine. Dar uneori acești turiști sunt prea mulți și poate fi enervant”, a mai spus femeia.

Ciarletta a fost martora unor schimbări uriașe de-a lungul anilor. Timp de secole, Scanno a fost prosper,

Căror lucruri le simte cel mai des lipsa

Ea spune că viața pe care a trăit-o în tinerețe a dispărut de mult. Pe atunci, Ciarletta spune că își petrecea zilele pe pășunile localității Scanno, păscând oi, adunând lemne de foc, semănând semințe, îngrijind culturile și adunând recoltele.

„Înainte munceam din greu, acum munca aceea s-a terminat. Era o viață grea, dar eram cu toții mereu împreună”, a spus ea. „Îmi lipsesc unele tradiții pierdute, îmi lipsește soțul meu care a murit și îmi lipsește perioada când erau mai mulți oameni și vecini și mâncam mereu împreună. Nu eram niciodată singură. Astăzi sunt uneori singură”, a mărturisit Ciarletta.

Ce spune femeia despre viața ei actuală

În ciuda pierderii membrilor familiei, a prietenilor și a vieții de dinainte, Ciarletta spune că trecerea timpului nu o face să se simtă nici nostalgică, nici tristă. Se bucură de confortul modern și de viața pe care evoluția a făcut-o posibilă.

„Am lucrat toată viața pe câmp până la 70 de ani, având grijă și de animalele de la ferma familiei mele. A fost o muncă solicitantă din punct de vedere fizic.

Stilul de viață pe care îl duc acum este mult mai bun decât cel anterior. Sunt mai bine astăzi decât eram ieri; am timp pentru mine, să mă relaxez. Am ajuns să descopăr și să apreciez ce este timpul liber.

Îmi place să fiu bunică, sunt fericită cu viața mea”, a mărturisit femeia.

De-a lungul vieții, Ciarletta a ieșit în afara satului doar de câteva ori, iar asta pentru ocazii speciale. În schimb, nu a fost niciodată în străinătate.