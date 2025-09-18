Adriana Bahmuțeanu va purta neagră la cu George Restivan, partenerul ei de viață, după ce mama acesteia a decedat în urmă cu zece zile. Jurnalista spune că este un semn de respect pentru Petruța, cea care i-a dat viață.

Semn de respect

Adriana Bahmuțeanu nu a renunțat la cununia civilă, după ce mama acesteia, Petruța Toma, a decedat. Cu toate acestea, ea a spus că va purta rochie neagră, în semn de doliu și respect față de mama ei.

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal. Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva”, a explicat aceasta, conform .

„Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii. La starea civilă voi merge îmbrăcată în negru. Eu sunt în doliu după mama. E un semn de respect”, a adăugat.

Tot în semn de respect, în memoria mamei Adrianei, Petruța, cei doi vor lăsa un scaun liber la nuntă.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungem, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (n.r la înmormântare)”, a spus George Restivan în emisiunea Un Show Păcătos.

„Doar o formalitate”

Cei doi au nu vor organiza o petrecere, vor merge doar la cununia civilă, care este „doar o formalitate”, spune Adriana Bahmuțeanu.

„Îl așteptam pe George. Pentru mine e exact ce îmi doream, să fie lângă mine. Doar cununia civilă, fără petrecere. (…) Este doar o formalitate, mergem să semnăm actele. Nu o să vină toți, nu vrem să îi chinuim pe drumuri. Când o să facem nunta anul viitor, o să îi chemăm. O să facem nuntă cu tradiții”, a spus Adriana Bahmuțeanu la „Un Show Păcătos.

De asemenea, ea a menționat că va păstra numele de familie „Bahmuțeanu”.

„Da, o să mă cheme Restivan. Dar nu renunț la Bahmuțeanu, pentru că este numele meu public”, a mai adăugat ea.

Legătura dintre Adriana și mama ei

Petruța Toma s-a stins din viață la începutul lui septembrie, pe data de 8. Aceasta s-a confruntat cu probleme de sănătate și chiar cu un AVC.

Fiica acesteia, Adriana, consideră că supărările și tensiunile din familie au contribuit la starea de sănătate a mamei sale.

„Cu mama a fost un doliu anticipat, pentru că știam ce se va întâmpla și practic, împreună cu ea și cu sora mea ne-am trăit o parte din travaliul de doliu împreună. Noi discutam despre moarte, mamei nu i-a fost frică niciodată de moarte. (…) Avea totul pregătit. O simt peste tot, o văd peste tot, îmi dă semne că mă iubește”, a spus vedeta.

„ (…) timpul nu se mai intoarce iar marele meu regret este ca nu am reusit sa-i daruiesc mamei mele batranetea linistita pe care ar fi meritat-o din plin, cu toata familia alaturi, ferita de necazuri si de socuri emotionale! (…)”, a mai adăugat ea.