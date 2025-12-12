Recent, președintele SUA a apărut în public cu mâna bandajată, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate. Secretarul de presă al Casei Albe a venit cu o explicație pentru care Donald Trump poartă bandaje, însă declarația a avut mai degrabă efectul de a provoca amuzament, decât de a liniști apele.

Cum a explicat Casa Albă faptul că Donald Trump poartă bandaje la mână

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a explicat faptul că Trump suferă de insuficiența venoasă cronicăși continuă să infirme orice altă posibilă afecțiune. Legat bandajele care îi acoperă lui Trump o parte din mână, reprezenta Casei Albe a explicat că sunt un efect al strângerilor de mână pe care Trump pe are frecvent.

„Președintele dă mâna în mod constant. Se întâlnește cu mai mulți oameni decât știți voi”, a spus Leavitt, potrivit .

De asemenea, ea a vorbit despre vânătăile pe care, de asemenea, președintele SUA le are pe mână. Ea a spus că sunt legate de administrarea regulată de aspirină.

„Ia zilnic de aspirină, care poate contribui la vânătăile pe care le vedeți”, a declarat Karoline Leavitt.

Sănătatea lui Trump a fost una dintre preocupările fanilor săi, în ultimele luni, având în vedere că are acum 79 de ani.

Cum au comentat fanii lui Trump explicația dată de Casa Albă pentru bandaje și vânătăi

În ciuda explicațiilor Casei Albe despre vânătăi și bandaje, nu pare că fanii și-au clarificat situația medicală a președintelui SUA. Mai mulți entuziaști MAGA au inundat platforme precum X cu comentarii la declarația nesatisfăcătoare făcută de Leavitt.

Un utilizator a scris: „MAGA chiar crede acest răspuns patetic în acest moment?”

Un utilizator a spus direct: „Așa crede Administrația Trump că sunt americanii. Este pur și simplu insultător”. Un altul om a spus: „Ei bine… El știe cine face parte din MAGA… Dar, asta este insultător.”

Numind declarația lui Leavitt despre președinte o , un internaut a subliniat: „Lăsând la o parte faptul că ea minte în mod clar, deci el este atât de slab și bătrân încât strângerea mâinii provoacă atât de multe daune?”

Concentrându-se pe strângerea de mână, un al patrulea utilizator a comentat sarcastic: „Deci are o vânătaie uriașă pe mână care nu are contact fizic în timpul unei strângeri de mână. Are sens”.

Leavitt, criticată pentru declarație referitoare la numărul de persoane cu care se întâlnește Trump

O altă remarcă făcută de Leavitt care pare să-i fi deranjat pe internauți este cea legată de numărul mare de persoane cu care se întâlnește Donald Trump.

„De ce se întâlnește cu mai mulți oameni decât știți voi (n.r presa)? Nu ar trebui ca întâlnirile lui să fie publice și toate să fie înregistrate în jurnalul prezidențial zilnic?”, a scris o persoană.

„Se întâlnește cu o mulțime de oameni… Oameni despre care nu vrem să știți”, a comentat un alt internaut.

Deși s-ar putea să existe într-adevăr persoane cu care se întâlnește Trump de care publicul larg nu este conștient, cine ar putea fi acești oameni rămâne momentan un mister.

Pe măsură ce îngrijorările legate de numărul de bandaje și vânătăi cresc, urmate de faptul că președintele SUS pare să se încurce în cuvinte, cetățenii și internauții continuă să-i urmărească îndeaproape starea de sănătate lui Donald Trump.