B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american

Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american

B1.ro
12 dec. 2025, 17:06
Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum a explicat Casa Albă faptul că Donald Trump poartă bandaje la mână
  2. Cum au comentat fanii lui Trump explicația dată de Casa Albă pentru bandaje și vânătăi
  3. Leavitt, criticată pentru declarație referitoare la numărul de persoane cu care se întâlnește Trump

Recent, președintele SUA a apărut în public cu mâna bandajată, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate. Secretarul de presă al Casei Albe a venit cu o explicație pentru care Donald Trump poartă bandaje, însă declarația a avut mai degrabă efectul de a provoca amuzament, decât de a liniști apele. 

Cum a explicat Casa Albă faptul că Donald Trump poartă bandaje la mână

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a explicat faptul că Trump suferă de insuficiența venoasă cronicăși continuă să infirme orice altă posibilă afecțiune. Legat bandajele care îi acoperă lui Trump o parte din mână, reprezenta Casei Albe a explicat că sunt un efect al strângerilor de mână pe care Trump pe are frecvent.

„Președintele dă mâna în mod constant. Se întâlnește cu mai mulți oameni decât știți voi”, a spus Leavitt, potrivit Inquisitr.

De asemenea, ea a vorbit despre vânătăile pe care, de asemenea, președintele SUA le are pe mână. Ea a spus că sunt legate de administrarea regulată de aspirină.

„Ia zilnic de aspirină, care poate contribui la vânătăile pe care le vedeți”, a declarat Karoline Leavitt.

Sănătatea lui Trump a fost una dintre preocupările fanilor săi, în ultimele luni, având în vedere că are acum 79 de ani.

Cum au comentat fanii lui Trump explicația dată de Casa Albă pentru bandaje și vânătăi

În ciuda explicațiilor Casei Albe despre vânătăi și bandaje, nu pare că fanii și-au clarificat situația medicală a președintelui SUA. Mai mulți entuziaști MAGA au inundat platforme precum X cu comentarii la declarația nesatisfăcătoare făcută de Leavitt.

Un utilizator a scris: „MAGA chiar crede acest răspuns patetic în acest moment?”

Un utilizator a spus direct: „Așa crede Administrația Trump că sunt americanii. Este pur și simplu insultător”. Un altul om a spus: „Ei bine… El știe cine face parte din MAGA… Dar, asta este insultător.”

Numind declarația lui Leavitt despre președinte o minciună, un internaut a subliniat: „Lăsând la o parte faptul că ea minte în mod clar, deci el este atât de slab și bătrân încât strângerea mâinii provoacă atât de multe daune?”

Concentrându-se pe strângerea de mână, un al patrulea utilizator a comentat sarcastic: „Deci are o vânătaie uriașă pe mână care nu are contact fizic în timpul unei strângeri de mână. Are sens”.

Leavitt, criticată pentru declarație referitoare la numărul de persoane cu care se întâlnește Trump

O altă remarcă făcută de Leavitt care pare să-i fi deranjat pe internauți este cea legată de numărul mare de persoane cu care se întâlnește Donald Trump.

„De ce se întâlnește cu mai mulți oameni decât știți voi (n.r presa)? Nu ar trebui ca întâlnirile lui să fie publice și toate să fie înregistrate în jurnalul prezidențial zilnic?”, a scris o persoană.

„Se întâlnește cu o mulțime de oameni… Oameni despre care nu vrem să știți”, a comentat un alt internaut.

Deși s-ar putea să existe într-adevăr persoane cu care se întâlnește Trump de care publicul larg nu este conștient, cine ar putea fi acești oameni rămâne momentan un mister.

Pe măsură ce îngrijorările legate de numărul de bandaje și vânătăi cresc, urmate de faptul că președintele SUS pare să se încurce în cuvinte, cetățenii și internauții continuă să-i urmărească îndeaproape starea de sănătate lui Donald Trump.

Tags:
Citește și...
Românii vor plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
Externe
Românii vor plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
Externe
Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului
Externe
A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului
Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile
Externe
Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile
Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami
Externe
Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
Externe
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, apariție surprinzătoare în Oslo. Cum a reușit Maria Corina Machado să fugă din Venezuela și cine a ajutat-o
Externe
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, apariție surprinzătoare în Oslo. Cum a reușit Maria Corina Machado să fugă din Venezuela și cine a ajutat-o
Șeful NATO, avertisment fără precedent: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri”
Externe
Șeful NATO, avertisment fără precedent: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri”
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Externe
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Externe
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Ultima oră
18:20 - Rulada de dovlecel și sfeclă roșie, aperitivul ideal pentru masa festivă. Află cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
18:11 - Un ajutor de stat de peste 3 miliarde de lei pentru Valea Jiului: patru mine de cărbune se închid oficial. Nicușor Dan a promulgat legea
18:03 - Românii vor plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
17:35 - Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
17:34 - A treia seară de proteste, în București: „O justiție capturată înseamnă sfârșitul statului de drept. Nu mai avem timp de amânări”. În ce alte orașe mai au loc manifestații
17:10 - Cum alegi între un pătuț din lemn și unul pliabil: sfaturile BabyNeeds pentru părinții din România
17:02 - România este lider european la diversitatea genetică a ursului brun. Între 10.600 și 12.700 de exemplare în țara noastră
16:59 - Instanța a decis: Fostul șef Romsilva rămâne fără job și e obligat să dea înapoi bonusul uriaș de pensionare. Câți bani are de returnat
16:42 - În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
16:29 - Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista