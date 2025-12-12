B1 Inregistrari!
O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion

B1.ro
12 dec. 2025, 21:32
Sursa foto: pixabay
Românii care urmează să petreacă de Revelion în Milano trebuie să aibă în vedere noile reguli impuse de Prefectură pentru noaptea dintre ani. Accesul în Piața Domului va fi permis doar unui număr de 4.500 de persoane, iar vânzarea de alcool și lansarea de artificii vor fi strict interzis în întreaga zonă din jurul Domului. 

Ce a determinat noile reguli de Revelion din Milano

Noile reguli ale Prefecturii, datorită cărora Revelionul în Milano va fi mai liniștit ca niciodată, vine și după ce, în fața Catedralei din Piața Domului s-au montat deja marile instalații pentru Jocurile Olimpice. De asemenea, au fost montate și centrul media și magazinul oficial al Jocurilor Olimpice, care vor începe pe 6 februarie.

Accesul în Piața Domului se va face prin mai multe zone, controlat, și nu pentru mai mult de 4.500 de persoane. Nu sunt planificate evenimente pentru Revelion în piață, dar anul trecut, chiar și fără divertisment, cel puțin 20.000 de oameni au decis spontan să sărbătorească sosirea anului 2025 acolo. Au urmat presupusele violuri în grup asupra mai multor turiste belgieni și a altor femei la intrarea în Galeria Vittorio Emanuele II. În ciuda gravității faptelor, ancheta procurorului a ajuns într-un impas și există riscul ca cazul să se prescrie, potrivit Corriere Della Sera.

Măsurile de siguranță luate de autorități pentru oamenii care petrec Revelionul în Milano

Încă nu există o decizie în privința închiderii Galeriei Vittorio Emanuele II, în acest an, de Revelion, dar urmează ca Poliția să stabilească dacă punctele de control și acces să fie amplasate la intrarea în piață sau în puncte intermediare. Între timp, însă, au fost instalate noi camere de supraveghere. De asemenea, în piață vor fi amplasate puncte de prim ajutor.

Deși, Piața Domului este prioritatea autoritățile, atenția va fi concentrată și pe străzile laterale care duc spre centrul orașului. Scopul este de a preveni aglomerarea periculoasă, precum și jafurile și agresiuni care au avut loc în ultimii ani, mare parte din cauza tinerilor sosiți din afara orașului. În acest sens, ofițeri îmbrăcați în civil se vor amesteca printre localnici și turiști.

Vânzarea de băuturi, fie că sunt la sticlă sau la doză, pentru consumul imediat sau pentru a fi luate la pachet, este strict interzisă în zona din jurul Domului. Regula de proximitate față de Dom se aplică și vânzării și declanșării artificiilor.

