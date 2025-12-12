B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami

Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami

Adrian Teampău
12 dec. 2025, 08:36
Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami
Cutremur de mare intensitate Sursa foto: X
Cuprins
  1. Cutremur de intensitate maximă
  2. Specialiștii prognozează un megacutremur
  3. Cutremur cu magnitudinea de 7.5

Un cutremur de mare intensitate a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei. Este al doilea seism important care s-a produs în aceeași zonă, în ultimele zile.

Cutremur de intensitate maximă

Seismul a fost înregistrat, de Agenţia niponă de meteorologie (JMA) ca având o magnitudine de 6,7.  Inițial seismologii au înregistrat o magnitudine de 6,5. Ulterior, seismologii au modificat evaluarea și au stabilit că este vorba despre un cutremur de 6,7.

Totodată, JMA a emis o alertă pentru valuri tsunami de până la un metru înălţime care ar putea lovi coasta de nord a Pacificului.

Noul seism a venit la doar câteva zile după o altă mișcare tectonică cu magnitudinea de 7,5 care s-a produs în aceeaşi zonă. Precedentul seism s-a soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP.

Conform BBC, autoritățile din Japonia se pregătesc pentru „marele cutremur”, despre care se spune că ar avea loc cam o dată la un secol. Potrivit seismologilor, numite și cutremure „mega-împingere” acestea se produc, cu aproximație, o dată la o sută de ani. De regulă acestea vin în pereche, ultimele două fiind înregistrate în 1944 și 1946.

Specialiștii prognozează un megacutremur

În septembrie, comisia de investigare a cutremurelor din Japonia a declarat că există o probabilitate de 60-90% ca viitorul megacutremur să aibă loc în depresiunea Nankai. Aceasta este o zonă  cu activitate seismică care se întinde de-a lungul coastei Pacificului.

Specialiștii mai estimează că o astfel de mișcare s-ar putea produce în următorii 30 de ani.

Anterior, seismologii au avertizat că un astfel de eveniment ar putea declanșa un val tsunami de peste 20 m. În lipsa unor măsuri de precauție, un astfe de val ar putea provoca pagube materiale și economice importante, estimate la trilioane de dolari. De asemenea, un astfel de cataclism ar provoca moartea a 300.000 de persoane.

Cutremur cu magnitudinea de 7.5

Zilele trecute un alt seism s-a produs în largul coastei prefecturii Aomori. Magnitudinea a fost, conform înregistrărilor de 7,5. Deși valurile de tsunami nu au depășit 70 de centimetri, Agenția Meteorologică a Japoniei a trimis cel mai înalt nivel de alertă privind riscul unui „megaquake”. A fost prima oară când acest avertisment a fost activat de la introducerea sa, în 2022, potrivit Independent UK.

Ulterior, toate avertizările de tsunami au fost retrase, însă autoritățile au cerut populației să pregătească planurile de evacuare pentru întreaga săptămână.

Acest cutremur a lovit în jurul orei 23.15, la aproximativ 80 de kilometri de țărm, zguduind violent nordul insulei Honshu. Cel puțin 23 de persoane au fost rănite. Aproximativ 90.000 de locuitori au primit ordin de evacuare după declanșarea avertismentelor.

Tags:
Citește și...
Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile
Externe
Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
Externe
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, apariție surprinzătoare în Oslo. Cum a reușit Maria Corina Machado să fugă din Venezuela și cine a ajutat-o
Externe
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, apariție surprinzătoare în Oslo. Cum a reușit Maria Corina Machado să fugă din Venezuela și cine a ajutat-o
Șeful NATO, avertisment fără precedent: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri”
Externe
Șeful NATO, avertisment fără precedent: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri”
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Externe
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Externe
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Bulgaria, în pragul unei crize politice. Guvernul de la Sofia ar putea demisiona după protestele din stradă
Externe
Bulgaria, în pragul unei crize politice. Guvernul de la Sofia ar putea demisiona după protestele din stradă
Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
Externe
Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
Externe
Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
Externe
Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
Ultima oră
09:10 - Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile
09:04 - Lapte praf Nestlé retras din magazine. Ce riscuri au fost descoperite pe linia de producție
08:23 - Imagini alarmante din Castelul Peleș. Cum se face curățenia în una dintre cele mai prestigioase reședințe regale din Europa
08:07 - 4 soluții dacă ai pielea sensibilă iarna și cum să o protejezi mai bine
07:27 - Vremea în România, 12 decembrie. Vreme de toamnă cu ceață și temperaturi peste media normală
00:05 - Maioneza fără ulei, varianta mai slab calorică, dar la fel de gustoasă. Ingredientul care schimbă totul
23:58 - O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
23:28 - Factorul care contribuie mai mult decât dieta și activitatea fizică la o viață longevivă
23:27 - Ministrul Sănătății a anunțat cine este persoana care a fost depistată cu lepră. Cum se transmite boala și ce măsuri urgente au fost luate (VIDEO)
22:47 - CTP, reacție explozivă după conferința de la CAB: „Au procedat ca Nicolae Ceaușescu. Au convocat mitingul. S-a spart dictatura Savonea”. Ce îi cere lui Nicușor Dan (VIDEO)