Un cutremur de mare intensitate a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei. Este al doilea important care s-a produs în aceeași zonă, în ultimele zile.

Cutremur de intensitate maximă

Seismul a fost înregistrat, de Agenţia niponă de meteorologie (JMA) ca având o magnitudine de 6,7. Inițial au înregistrat o magnitudine de 6,5. Ulterior, seismologii au modificat evaluarea și au stabilit că este vorba despre un cutremur de 6,7.

Totodată, a emis o alertă pentru valuri tsunami de până la un metru înălţime care ar putea lovi coasta de nord a Pacificului.

Noul seism a venit la doar câteva zile după o altă mișcare tectonică cu magnitudinea de 7,5 care s-a produs în aceeaşi zonă. Precedentul seism s-a soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP.

Conform BBC, autoritățile din Japonia se pregătesc pentru „marele cutremur”, despre care se spune că ar avea loc cam o dată la un secol. Potrivit seismologilor, numite și cutremure „mega-împingere” acestea se produc, cu aproximație, o dată la o sută de ani. De regulă acestea vin în pereche, ultimele două fiind înregistrate în 1944 și 1946.

Specialiștii prognozează un megacutremur

În septembrie, comisia de investigare a cutremurelor din Japonia a declarat că există o probabilitate de 60-90% ca viitorul să aibă loc în depresiunea Nankai. Aceasta este o zonă cu activitate seismică care se întinde de-a lungul coastei Pacificului.

Specialiștii mai estimează că o astfel de mișcare s-ar putea produce în următorii 30 de ani.

Anterior, seismologii au avertizat că un astfel de eveniment ar putea declanșa un val tsunami de peste 20 m. În lipsa unor măsuri de precauție, un astfe de val ar putea provoca pagube materiale și economice importante, estimate la trilioane de dolari. De asemenea, un astfel de cataclism ar provoca moartea a 300.000 de persoane.

Cutremur cu magnitudinea de 7.5

Zilele trecute un alt seism s-a produs în largul coastei prefecturii Aomori. Magnitudinea a fost, conform înregistrărilor de 7,5. Deși valurile de tsunami nu au depășit 70 de centimetri, Agenția Meteorologică a Japoniei a trimis cel mai înalt nivel de alertă privind riscul unui „megaquake”. A fost prima oară când acest avertisment a fost activat de la introducerea sa, în 2022, potrivit Independent UK.

Ulterior, toate avertizările de tsunami au fost retrase, însă autoritățile au cerut populației să pregătească planurile de evacuare pentru întreaga săptămână.

Acest cutremur a lovit în jurul orei 23.15, la aproximativ 80 de kilometri de țărm, zguduind violent nordul insulei Honshu. Cel puțin 23 de persoane au fost rănite. Aproximativ 90.000 de locuitori au primit ordin de evacuare după declanșarea avertismentelor.