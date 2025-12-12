Tristețe mare pentru copiii Alinei Pușcaș după ce pisica familiei, Feli, o felină din rasa Bengaleză, a dispărut de acasă în timp ce prezentatoarea și soțul ei erau plecați din țară. Deși s-au întors de câteva zile, animalul de companie este de negăsit, iar cei trei copii ai cuplului suferă enorm. Într-o încercare disperată de a o găsi pe Feli, vedeta a făcut apel pe rețelele de socializare și a postat anunțuri, însă a fost nevoită să facă față și unui atac neașteptat din partea unei persoane.
Familia Pușcaș a mobilizat toate resursele posibile pentru a o găsi pe Feli. Au verificat fiecare colțișor unde animalul s-ar fi putut ascunde. În plus, o persoană apropiată a publicat un anunț prin care anunță dispariția pisicii pe paginile de Facebook, sperând ca cineva să o fi văzut. Vedeta a apelat inclusiv la grupul de Facebook al cartierului în care locuiește, dar fără niciun rezultat concret până acum.
Vedeta TV a povestit despre eforturile lor continue de a o găsi pe Feli și despre cum încearcă să gestioneze situația, având în vedere impactul emoțional asupra copiilor. Ea a menționat că încearcă să își păstreze speranța că pisica va reuși să se întoarcă acasă.
„Am încercat și pe grupul cartierului în care s-a dus, am încercat și pe un alt grup al sectorului. Am pus anunț, am pus poze, însă deocamdată nu am primit niciun semn. Sper să reușească să evadeze, poate. Încerc să nu îmi pierd speranța, având în vedere că cei mai afectați sunt copiii. Noi suntem adulți și trebuie să trecem, într-un fel sau altul, peste orice supărare”, a mai spus Alina Pușcaș.
În timp ce golul lăsat de dispariția pisicii pare să îi afecteze profund pe copiii familiei, Alina Pușcaș a primit un mesaj șocant și lipsit de empatie din partea unei persoane. O internaută a postat un comentariu care părea să se bucure de suferința celor mici. Prezentatoarea TV a fost extrem de revoltată de lipsa de umanitate și a simțit nevoia să reacționeze public, denunțând atitudinea.
„Să plângă dacă nu sunteți capabili să aveți grijă de un animal”, a scris internaută.
„Iată aici hal de femeie! Atât a putut să scoată din creierul acela mic și prost educat! Practic, se bucură că cei mici plâng după pisică. Rușine! (doamna e pe Facebook)”, a scris Alina Pușcaș pe Instagram.