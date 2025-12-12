B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dramă în familia Alinei Pușcaș! Vedeta a răbufnit după un comentariu insensibil: „Hal de femeie”

Dramă în familia Alinei Pușcaș! Vedeta a răbufnit după un comentariu insensibil: „Hal de femeie”

B1.ro
12 dec. 2025, 23:00
Dramă în familia Alinei Pușcaș! Vedeta a răbufnit după un comentariu insensibil: „Hal de femeie”
Foto: Instagram/Alina Pușcaș.
Cuprins
  2. Încercările disperate ale Alinei Pușcaș de a găsi pisica familiei
  5. Comentariul care a enervat-o la culme pe Alina Pușcaș

Tristețe mare pentru copiii Alinei Pușcaș după ce pisica familiei, Feli, o felină din rasa Bengaleză, a dispărut de acasă în timp ce prezentatoarea și soțul ei erau plecați din țară. Deși s-au întors de câteva zile, animalul de companie este de negăsit, iar cei trei copii ai cuplului suferă enorm. Într-o încercare disperată de a o găsi pe Feli, vedeta a făcut apel pe rețelele de socializare și a postat anunțuri, însă a fost nevoită să facă față și unui atac neașteptat din partea unei persoane.

Încercările disperate ale Alinei Pușcaș de a găsi pisica familiei

Familia Pușcaș a mobilizat toate resursele posibile pentru a o găsi pe Feli. Au verificat fiecare colțișor unde animalul s-ar fi putut ascunde. În plus, o persoană apropiată a publicat un anunț prin care anunță dispariția pisicii pe paginile de Facebook, sperând ca cineva să o fi văzut. Vedeta a apelat inclusiv la grupul de Facebook al cartierului în care locuiește, dar fără niciun rezultat concret până acum.

Vedeta TV a povestit despre eforturile lor continue de a o găsi pe Feli și despre cum încearcă să gestioneze situația, având în vedere impactul emoțional asupra copiilor. Ea a menționat că încearcă să își păstreze speranța că pisica va reuși să se întoarcă acasă.

„Am încercat și pe grupul cartierului în care s-a dus, am încercat și pe un alt grup al sectorului. Am pus anunț, am pus poze, însă deocamdată nu am primit niciun semn. Sper să reușească să evadeze, poate. Încerc să nu îmi pierd speranța, având în vedere că cei mai afectați sunt copiii. Noi suntem adulți și trebuie să trecem, într-un fel sau altul, peste orice supărare”, a mai spus Alina Pușcaș.

Comentariul care a enervat-o la culme pe Alina Pușcaș

În timp ce golul lăsat de dispariția pisicii pare să îi afecteze profund pe copiii familiei, Alina Pușcaș a primit un mesaj șocant și lipsit de empatie din partea unei persoane. O internaută a postat un comentariu care părea să se bucure de suferința celor mici. Prezentatoarea TV a fost extrem de revoltată de lipsa de umanitate și a simțit nevoia să reacționeze public, denunțând atitudinea.

„Să plângă dacă nu sunteți capabili să aveți grijă de un animal”, a scris internaută.

„Iată aici hal de femeie! Atât a putut să scoată din creierul acela mic și prost educat! Practic, se bucură că cei mici plâng după pisică. Rușine! (doamna e pe Facebook)”, a scris Alina Pușcaș pe Instagram.

Tags:
Citește și...
Rețeta recomandată de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară plăcințele cu praz și cartofi
Monden
Rețeta recomandată de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară plăcințele cu praz și cartofi
Antonia a ajuns la spital din cauza unei probleme grave de sănătate: „Ar fi putut să aibă un final tragic” / Greșeala care a adus-o în situația critică
Monden
Antonia a ajuns la spital din cauza unei probleme grave de sănătate: „Ar fi putut să aibă un final tragic” / Greșeala care a adus-o în situația critică
Alina Pușcaș a luat foc după un comentariu negativ primit în mediul online: „Creierul acela mic și prost educat”
Monden
Alina Pușcaș a luat foc după un comentariu negativ primit în mediul online: „Creierul acela mic și prost educat”
Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului
Monden
Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului
4 soluții dacă ai pielea sensibilă iarna și cum să o protejezi mai bine
Monden
4 soluții dacă ai pielea sensibilă iarna și cum să o protejezi mai bine
Mădălina Ghenea, cum nu se poate mai mândră! Ce meserie își dorește fiica ei, Charlotte, să aibă
Monden
Mădălina Ghenea, cum nu se poate mai mândră! Ce meserie își dorește fiica ei, Charlotte, să aibă
Oana Roman, lecție de eleganță în mediul online. Cum ar trebui aplicat, de fapt, parfumul: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect”
Monden
Oana Roman, lecție de eleganță în mediul online. Cum ar trebui aplicat, de fapt, parfumul: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect”
Oana Roman: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect cu parfum”. Greșeala frecventă pe care o fac oamenii
Monden
Oana Roman: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect cu parfum”. Greșeala frecventă pe care o fac oamenii
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”
Monden
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Monden
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Ultima oră
23:28 - Rețeta recomandată de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară plăcințele cu praz și cartofi
22:47 - Tudor Chirilă, mesaj tranșant după publicarea documentarului Recorder: „O radiografie dureroasă despre prăbușirea independenței justiției” / Ce le-a cerut public lui Nicușor Dan și lui Ilie Bolojan
22:41 - Vizitele la saloanele de înfrumusețare, tot mai căutate de sărbători. Cât costă un machiaj profesional și ce trenduri domină luna decembrie
22:08 - Antonia a ajuns la spital din cauza unei probleme grave de sănătate: „Ar fi putut să aibă un final tragic” / Greșeala care a adus-o în situația critică
22:05 - Planurile schiorilor, date peste cap. Zeci de pârtii închise și Sărbători fără zăpadă la munte: „Peisajul nu arată foarte bine pentru această perioadă”
22:03 - O bacterie periculoasă, descoperită în apa de la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi. Ministrul merge la fața locului. Celulă de criză constituită la Ministerul Sănătăţii
21:32 - O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion
21:20 - A treia seară de proteste, în București. Mii de oameni s-au strâns în Piața Victoriei: „Cine nu sare, prescrie dosare”,”Hai cu portocale la Lia la închisoare”. În ce alte orașe mai au loc manifestații
21:17 - Veniturile profesorilor din România. Ce salarii au dascălii cu 5, 10 sau peste 20 de ani de experiență
21:14 - Mihai Chirica, criticat de un lider din propriul partid după ce a comparat documentarul Recorder cu execuția soților Ceaușescu: “Mentalitate primitivă”. Ce reproșuri îi aduce