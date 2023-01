Cum arată cel mai îngust oraş din lume. Are doar 30 de metri lățime în cel mai strâmt punct (VIDEO)

Cel mai îngust oraș din lume este situat în China și este construit pe malurile abrupte ale râului Nanxi, care străbate un defileu din provincia Yunan, în sud-estul țării.

Yanjin, care se află sub administrarea orașului Zhaotong, la nivel de prefectură, are doar 30 de metri lățime în cel mai îngust punct și 300 de metri în cel mai lat, potrivit , citat de .

Privit de sus, oraşul seamănă mai mult cu un decor de film. Clădirile de pe malul râului sunt construite pe piloni foarte înalţi pentru a fi protejate în perioada inundațiilor, atunci când apele cresc foarte mult.

De asemenea, de ambele părți ale râului, orașul este străbătut de o șosea care se întinde pe mai mulți kilometri, însă cele două părţi sunt unite de foarte puţine poduri.

Cel mai îngust oraș din lume a devenit cunoscut în ultimii ani după ce filmări spectaculoase din dronă au devenit virale pe rețelele sociale.

După vizionarea imaginilor, mulți oameni s-au întrebat de ce ar vrea cineva să trăiască acolo, scrie Republic World.

Yanjin county, Yunnan is the narrowest town in China, nestled between mountains and the Guanhe River. – From r/China

