Cum se prepară omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a. Ingredientul secret care îi oferă un gust aparte

În gastronomia britanică ouăle sunt unele dintre ingredientele principale și sunt și preferatele familiei regale. Regina Elisabeta a II-a își începea ziua cu ouă în diferite forme, dar rețeta de omletă favorită a regretatei reginei conținea un ingredient secret care îi oferea un gust aparte.

Omletă cu bacon sau slănină, favorita reginei Elisabeta

și soțul ei, prințuul Philip, obișnuiau să consume ouă la micul dejun, iar cartea „Dinner at Buckingham Palace – Secrets & recipes from the reign of Queen Victoria to Queen Elizabeth II” ilustrează unele dintre preferințele culinare ale familiei regale și descrier rețeta de omletă preferată de Regina Elisabeta a II-a, conform

În comparație cu prințul Philip care prefera să își singur într-o tigaie electrică cu capac de sticlă, regina Elisabeta prefera să îi fie servit micul dejun, iar lângă omletă îi plăcea să mănânce și slănină sau bacon.

Rețeta pentru omleta favorită de regină este simplă și este nevoie de puține ingredient, dar nușcoara este cel care îi va da un gust deosebit preparatului.

Rețeta omletei preferate de regina-mamă

Astfel, este nevoie de:

– 3 ouă organice

– 1 lingură de lapte

– Nucșoară

– Coajă de lămâie

– Unt (nu se folosește ulei în această rețetă).

Ouăle se bat într-un bol până se obține un amestec omogen, se adaugă un praf de sare și se bate din nou. Apoi, se adaugă nucșoara, laptele și coaja de lămâie și amestecul se bate până când se omogenizează.

Se pune o tigaie pe foc mic pentru a se încălzi, se adaugă untul și se lasă să se topească. Apoi, se va turna compoziția în tigaie și se va găti omleta pe ambele părți.

Spre deosebire de mama sa, și regelui Charles îi plac ouăle la micul dejun, dar preferatele sale sunt cele fierte.