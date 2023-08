Cutremur cu magnitudinea de 6,1 pe Richter în Columbia. Oamenii au ieșit speriați pe străzi

Un a avut loc, joi, în Bogota, de 6,1 pe scara Richter, a scos oamenii pe stradă.

Panică în Bogota după un ce a avut loc joi la amiază, la ora locală 12.04, conform

JUST IN: People rushed out of buildings after major earthquake in Bogota, Colombia.

Clădirile s-au mișcat, sirenele au sunat, iar mii de persoane au evacuat locuințele.

„A fost puternic și a durat mult. Toţi colegii mei s-au ridicat în picioare, ne-am uitat unul la altul întrebându-ne: Ce facem? În acel moment m-am simţit vulnerabil. Viaţa ţi se poate schimba într-o secundă şi nu poţi face nimic, doar să fugi şi să-ţi salvezi viaţa”, a declarat un bărbat.

Woahh😱 another video of the M6.3 that hit earlier. The epicenter was in the municipality of Calvario Meta.

