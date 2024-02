Cutremur de 6,1 grade în această dimineață! În ce zonă s-a produs seismul

Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) a transmis, joi dimineață, că un cutremur cu magnitudinea 6,1 a avut loc a insulei Timor, informează .

Potrivit USGS, seismul s-a produs la adâncimea de 36,1 kilometri în profunzimile acestei insule din estul arhipelagului indonezian, în apropiere de oraşul Kupang.

Cutremurul a fost resimțit puternic în mai multe orașe și sate și i-a făcut pe oameni , a transmis Daryono, care conduce Centrul pentru Cutremur și Tsunami din cadrul Agenției de Meteorologie, Climatologie și Geofizică din Indonezia.

„Cutremurul a provocat pagube ușoare în mai multe clădiri și case”, a scris Daryono pe platforma de socializare X.

