Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de persoane au murit, iar alte 2000 au fost rănite

Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul , aproape de granița cu Pakistan. Peste 600 de persoane au murit, iar alte aproximativ 2000 au fost rănite.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Bilanțul victimelor

, cu o adâncime de 8 kilometri, a avut loc la ora locală 23:47. Au fost înregistrate cel puțin trei replici, cu magnitudini cuprinse între 4,5 şi 5,2.

Cutremurul a fost resimțit timp de câteva secunde și în Kabul, situat la aproximativ 200 km distanţă.

De asemenea, s-a simțit şi în capitala Pakistanului, Islamabad, aflată la aproape 400 km, conform .

Epicentrul a fost localizat la 27 km de Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar şi al cincilea cel mai mare oraș al Afganistanului.

Peste 600 de persoane au murit, în urma acestui cutremur. Alte aproximativ 2000 au fost rănite.

Autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește, deoarece zonele afectate sunt izolate și greu accesibile, iar locuințele nu sunt construite pentru a rezista la seisme.

În Afganistan, cutremurele sunt frecvente. Țara este situată pe linii de falie majore, la intersecția plăcilor tectonice indiană și eurasiatică.