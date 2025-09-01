B1 Inregistrari!
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de persoane au murit, iar alte 2000 au fost rănite

Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de persoane au murit, iar alte 2000 au fost rănite

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 08:58
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de persoane au murit, iar alte 2000 au fost rănite
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan. Peste 600 de persoane au murit, iar alte aproximativ 2000 au fost rănite.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Bilanțul victimelor

Ce s-a întâmplat

Seismul, cu o adâncime de 8 kilometri, a avut loc la ora locală 23:47. Au fost înregistrate cel puțin trei replici, cu magnitudini cuprinse între 4,5 şi 5,2.

Cutremurul a fost resimțit timp de câteva secunde și în Kabul, situat la aproximativ 200 km distanţă.

De asemenea, s-a simțit şi în capitala Pakistanului, Islamabad, aflată la aproape 400 km, conform Adevărul.

Epicentrul a fost localizat la 27 km de Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar şi al cincilea cel mai mare oraș al Afganistanului.

Bilanțul victimelor

Peste 600 de persoane au murit, în urma acestui cutremur. Alte aproximativ 2000 au fost rănite.

Autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește, deoarece zonele afectate sunt izolate și greu accesibile, iar locuințele nu sunt construite pentru a rezista la seisme.

În Afganistan, cutremurele sunt frecvente. Țara este situată pe linii de falie majore, la intersecția plăcilor tectonice indiană și eurasiatică.

