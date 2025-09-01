B1 Inregistrari!
Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 14:10
Un cutremur a fost înregistrat în regiunea vulcanică din apropiere de Napoli, în sudul Italiei. Mișcarea seismică a avut magnitudinea de 4, au anunţat autorităţile italiene.

Cutremur într-o zonă seismică activă

Un cutremur de pământ cu magnitudinea 4 grade pe Richter s-a produs luni într-o zonă din sudul Italiei situată în apropiere de oraşul Napoli. Autoritățile italiene au precizat că în urma seismului nu au fost raportate victime omenești și nici pagube materiale, după cum relatează DPA.

Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia a transmis că seismul principal a fost înregistrat în jurul orei locale 04:55 (02:55 GMT). Acest prim seism a fost precedat de o serie de cutremure de mai mică intensitate, în contextul în care aproape 40 de seisme au fost înregistrate, a anunţat agenţia de presă ANSA.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în Campi Flegrei (Câmpiile Flegree), o zonă vulcanică situată la vest de oraşul Napoli, în regiunea Campania.

Regiunea a fost vizată de mai multe seisme

Regiunea a fost lovită de numeroase seisme în ultimele luni, inclusiv de un cutremur cu magnitudinea 4,6 în luna iunie.

Autorităţile italiene au emis o alertă galbenă și au îndemnat populația să dea dovadă de prudență pentru a evita incidentele.

Campi Flegrei este un supervulcan, termen care se referă la vulcani caracterizaţi prin camere magmatice mari, care pot exploda cu o violenţă enormă.

