Acasa » Externe » Secretarul american al transporturilor vrea să impună eleganța în aeroporturi. Ce cod vestimentar propune

Secretarul american al transporturilor vrea să impună eleganța în aeroporturi. Ce cod vestimentar propune

Iulia Petcu
26 nov. 2025, 23:58
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a pornit Sean Duffy această inițiativă într-un moment atât de tensionat
  2. Care este problema reală a transportului aerian american
  3. Cum a reacționat publicul la mesajul cu accente „vintage”

Campania lansată de secretarul american al transporturilor, Sean Duffy, a reaprins discuțiile despre comportamentul din aeroporturi într-o perioadă extrem de aglomerată. În plin val de călătorii pentru Ziua Recunoștinței, oficialul propune revenirea la o „curtoazie” vestimentară, însă mesajul său s-a lovit de o reacție publică puternică.

De ce a pornit Sean Duffy această inițiativă într-un moment atât de tensionat

Controversa a izbucnit după publicarea videoclipului „Epoca de aur a călătoriilor începe cu tine”, realizat de Departamentul Transporturilor. Clipul compară imagini elegante ale anilor 1950, cu pasageri moderni în colanți, tricouri sau papuci, sugerând o degradare a normelor de comportament. Mesajul lui Duffy este unul direct: „O pereche de blugi şi o cămaşă decentă sunt suficiente. Să evităm pijamalele şi papucii la aeroport”.

Oficialul a apărut într-un costum gri impecabil pentru a susține inițiativa, prezentând-o drept un apel la civilizație într-un moment tensionat pentru transportul aerian. Industria abia a depășit un shutdown federal care a lăsat mii de controlori fără salariu, iar companiile aeriene s-au confruntat cu reduceri de zboruri, perturbări meteo și un aflux record de pasageri înainte de sărbători.

Care este problema reală a transportului aerian american

Administrația Federală a Aviației (FAA) raportează o creștere de 400% a incidentelor în zbor comparativ cu 2019, iar politica de toleranță zero rămâne în vigoare. Totuși, mulți analiști subliniază că agitația de la bord nu este generată de ținutele lejere, ci de condițiile de călătorie inferioare.

De la The New York Times la Fox News, reacțiile criticilor au fost dure. Un editorialist al NYT a scris ironic: „Tratează pasagerii ca pe nişte vite, apoi se miră că se comportă ca atare”, reliefând contrastul dintre nostalgia glamour-ului aerian și realitățile spațiilor înghesuite din prezent.

Cum a reacționat publicul la mesajul cu accente „vintage”

Punerea în scenă retro a campaniei a alimentat numeroase ironii online. Echipa guvernatorului Californiei a distribuit o fotografie cu un oficial federal care călătorea fără pantaloni lungi, iar o candidată democrată din Texas a anunțat că va zbura „în pijamale, din principiu”. Alții au subliniat paradoxul unei administrații în care discursurile dure sunt frecvente, mai ales din partea președintelui Trump, inclusiv la bordul Air Force One, relatează news.ro.

În ciuda criticilor, Sean Duffy își menține poziția: ținutele mai elegante ar „contribui” la diminuarea crizei de comportament din aeroporturi, chiar dacă, în mod paradoxal, pasagerii zboară adesea în condiții care amintesc mai degrabă de o „clasă tip cală” decât de epoca de aur a aviației, scrie Le Figaro.

