Cutremur de 6,1 în Turcia: Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și mai mulți oameni au fost răniți (VIDEO)

Cutremur de 6,1 în Turcia: Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și mai mulți oameni au fost răniți (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 23:20
Cutremur de 6,1 în Turcia: Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și mai mulți oameni au fost răniți (VIDEO)
Sursa Foto: Pixabay.com

Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi mai multe persoane au fost rănite după un cutremur de 6,1 produs, duminică seară, în vestul Turciei, informează agențiile de presă internaționale.

Cuprins

  • Ce se știe deocamdată despre cutremurul din Turcia
  • Cum arată bilanțul provizoriu al cutremurului din Turcia

Ce se știe deocamdată despre cutremurul din Turcia

Cutremurul s-a produs la ora locală 19:53, în provincia Balikesir, și a avut epicentrul în zona oraşului Sindirgi, la circa 200 de kilometri de Istanbul.

Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) a anunțat că seismul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, dar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a dat magnitudinea la 6,19 și adâncimea de 10 km.

Seismul a fost resimţit în mai multe provincii ale ţării și în oraşe importante precum Istanbul, Izmir, Bursa şi Kocaeli.

Acesta a fost urmat de şase replici cu magnitudini peste 4.

Cum arată bilanțul provizoriu al cutremurului din Turcia

Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi mai multe persoane au fost rănite.

„Zece clădiri s-au prăbuşit în districtul nostru. Am reuşit să salvăm patru persoane care se aflau într-o clădire prăbuşită şi încercăm să salvăm alte două. Farmacia aflată la parterul clădirii a fost complet distrusă. Sunt clădiri prăbuşite în multe cartiere. Nu am primit informaţii din mai multe locuri”, a declarat presei primarul oraşului Sindirgi, Serkan Sak, citat de Agerpres.

Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a transmis că echipele de salvare încearcă să ajungă la persoanele prinse sub dărâmături.

