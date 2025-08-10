Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi mai multe persoane au fost rănite după un cutremur de 6,1 produs, duminică seară, în vestul Turciei, informează agențiile de presă internaționale.
Cutremurul s-a produs la ora locală 19:53, în provincia Balikesir, și a avut epicentrul în zona oraşului Sindirgi, la circa 200 de kilometri de Istanbul.
🚨#BREAKING: 🌍A powerful 6.1 magnitude earthquake has struck Balıkesir, shaking Istanbul as well. residents report moments of panic.#Balıkesir #Istanbul #Earthquake pic.twitter.com/QMtqB4efJX
— Jamal Amin (@JamalibnAmin) August 10, 2025
Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) a anunțat că seismul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, dar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a dat magnitudinea la 6,19 și adâncimea de 10 km.
🇹🇷 A magnitude 6.1 earthquake has struck Turkey
The epicenter was in the province of Balikesir, and tremors were felt in Istanbul and Izmir.
A number of buildings were reported to have collapsed after the earthquake in Balikesir. pic.twitter.com/I7WxbHvm4T
— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 10, 2025
Seismul a fost resimţit în mai multe provincii ale ţării și în oraşe importante precum Istanbul, Izmir, Bursa şi Kocaeli.
Acesta a fost urmat de şase replici cu magnitudini peste 4.
Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi mai multe persoane au fost rănite.
WATCH: Closer view of the building that collapsed in Balıkesir, Turkey following strong earthquake; no word on casualties. pic.twitter.com/JtQSuLtVJc
— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 10, 2025
„Zece clădiri s-au prăbuşit în districtul nostru. Am reuşit să salvăm patru persoane care se aflau într-o clădire prăbuşită şi încercăm să salvăm alte două. Farmacia aflată la parterul clădirii a fost complet distrusă. Sunt clădiri prăbuşite în multe cartiere. Nu am primit informaţii din mai multe locuri”, a declarat presei primarul oraşului Sindirgi, Serkan Sak, citat de Agerpres.
Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a transmis că echipele de salvare încearcă să ajungă la persoanele prinse sub dărâmături.