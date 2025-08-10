Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi mai multe persoane au fost rănite după un cutremur de 6,1 produs, duminică seară, în vestul Turciei, informează agențiile de presă internaționale.

Cutremurul s-a produs la ora locală 19:53, în provincia Balikesir, și a avut epicentrul în zona oraşului Sindirgi, la circa 200 de kilometri de Istanbul.

🚨 : 🌍A powerful 6.1 magnitude earthquake has struck Balıkesir, shaking Istanbul as well. residents report moments of panic. — Jamal Amin (@JamalibnAmin)

Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) a anunțat că seismul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, dar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a dat magnitudinea la 6,19 și adâncimea de 10 km.

🇹🇷 A magnitude 6.1 earthquake has struck Turkey The epicenter was in the province of Balikesir, and tremors were felt in Istanbul and Izmir. A number of buildings were reported to have collapsed after the earthquake in Balikesir. — Маrina Wolf (@volkova_ma57183)

Seismul a fost resimţit în mai multe provincii ale ţării și în oraşe importante precum Istanbul, Izmir, Bursa şi Kocaeli.

Acesta a fost urmat de şase replici cu magnitudini peste 4.

Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi mai multe persoane au fost rănite.

WATCH: Closer view of the building that collapsed in Balıkesir, Turkey following strong earthquake; no word on casualties. — AZ Intel (@AZ_Intel_)

„Zece clădiri s-au prăbuşit în districtul nostru. Am reuşit să salvăm patru persoane care se aflau într-o clădire prăbuşită şi încercăm să salvăm alte două. Farmacia aflată la parterul clădirii a fost complet distrusă. Sunt clădiri prăbuşite în multe cartiere. Nu am primit informaţii din mai multe locuri”, a declarat presei primarul oraşului Sindirgi, Serkan Sak, citat de

Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a transmis că echipele de salvare încearcă să ajungă la persoanele prinse sub dărâmături.