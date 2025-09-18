Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter a lovit o regiune din estul Rusiei. În urma seismului, autoritățile au emis avertizări de tsunami, dar și alerte pentru mai multe zone ale Statelor Unite.

Unde a avut loc cutremurul

Cutremurul a avut loc în regiunea Petropavlovsk-Kamchatki din estul Rusiei, la 128 de kilometri est de Peninsula Kamchatka. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit unei alerte emise vineri de US Geological Survey.

Videoclipurile făcute în momentul cutremurului au fost postate pe rețelele de socializare rusești și surprind mobilierul și corpurile de iluminat mișcându-se în case, precum și o mașină parcată, legănându-se înainte și înapoi pe o stradă.

Ce zone ar putea fi lovite de un tsunami

După cutremurul puternic, mai multe avertismente de tsunami au fost emise de către Serviciul Național de Meteorologie al SUA (NOAA). Potrivit estimărilor NOAA, fenomenul s-ar putea produce în zonele de coastă situate la 1.000 km de epicentrul cutremurului.

NOAA au raportat risc crescut de tsunami pentru Insulele Aleutine și Pasul Amchitka – situate în nordul Oceanului Pacific, în Alaska. Și unele zone de pe coasta rusească ar putea fi lovite de valuri de până la trei metri peste nivelul standard al mareei.

Agenția Meteorologică a Japoniei a raportat, de asemenea, „modificări ușoare ale nivelului mării” într-o regiune de prognoză a tsunami-ului care se întindea din estul Hokkaido, în nordul și sudul țării, până la Insulele Ogasawara, situate la est de Taiwan.

Câte replici au urmat cutremurului de 7,8

Potrivit Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a emis, alte cinci replici au lovit Peninsula Kamchatka, cu magnitudini cuprinse între 5,1 și 5,8, în decurs de 40 de minute de la cutremurul inițial.

Ce a declarat guvernatorul regiunii Kamchatka

Vladimir Solodov, guvernatorul regiunii Kamchatka, a confirmat faptul că a fost emisă o avertizare de tsunami în zonă. Din fericire, nu au fost raportate nici victime, nici pagube.

„Această dimineață pune din nou la încercare rezistența locuitorilor din Kamchatka. Îi rog pe toți să rămână calmi… O avertizare de tsunami a fost emisă pentru coasta de est a peninsulei. Publicul este alertat”, a declarat dl Solodov, citat de .

Unde a avut lco cel mai puternic cutremur din ultimul deceniu

Peninsula Kamchatka se află pe o centură tectonică, în care placa Pacificului alunecă sub placa Americii de Nord, cunoscută sub numele de Cercul de Foc. Înconjoară cea mai mare parte a Oceanului Pacific și este un punct cu activitate seismică intensă.

Tot în peninsula rusă a fost înregistrat și cele mai puternic cutremur din ultimul deceniu, vara asta, pe 30 iulie. Seismul a avut magnitudinea de 8,8 grade pe scara Richter și, de asemenea, a dus la declanșarea mai multor avertismente de tsunami și evacuări, chiar și în locuri îndepărtate precum și .

Cutremurul de pe 30 iulie 2025, s-a produs la ora locală 11.24, la 119 km de orașul de coastă Petropavlovsk-Kamchatsky. A fost cel mai puternic cutremur înregistrat la nivel mondial de la cutremurul Tōhoku din 2011 și este la egalitate cu cutremurele din Ecuador-Columbia din 1906 și Chile din 2010, care se clasează pe locul șase în topul celor mai puternice seisme înregistrate vreodată de seismometre.

Ce pagube s-au înregistrat după cutremurul din 30 iulie

În ciuda forței sale, cutremurul de pe 20 iulie a provocat pagube minime, spre moderate, în comparație cu alte cutremure de magnitudine similară. Din păcate, în urma acestuia s-au înregsitrat și victime în regiunile Kamchatka și Sakhalin.

De asemenea, tsunamiul care a urmat cutremurului, format la nivelul Pacificului, a fost mai slab decât se aștepta, cu valuri de aproximativ 1 m sau chiar mai puțin, în majoritatea locurilor. O moarte indirectă și 21 de răniți au fost atribuite evacuărilor legate de tsunami, în Japonia.