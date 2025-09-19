Kate Middleton a fost surprinsă cu lacrimi în ochi la banchetul grandios de la . și soția sa, Melania, au sosit în Marea Britanie pentru o vizită de stat istorică, la invitația Regelui Charles III. Evenimentul a avut ca obiectiv principal consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Regatul Unit, cu accent pe cooperarea economică, securitate și dezvoltarea de proiecte comune în domeniul tehnologiei și al infrastructurii digitale.

Pe parcursul întâlnirii, cele două state au discutat și despre posibilitatea unor acorduri comerciale și investiționale importante, fiind vizate inclusiv sectoare precum energia sau inteligența artificială.

Lângă cine a stat Donald Trump la banchetul grandios de la Castelul Windsor

Miercuri seara, Regele Charles a găzduit un banchet grandios la Castelul Windsor în cinstea președintelui american. Evenimentul a reunit aproximativ 160 de invitați, printre care și întreaga familie regală britanică.

Un detaliu notabil a fost plasarea Prințesei de Wales lângă Donald Trump la masă. Alegerea nu a părut întâmplătoare, mai ales în contextul în care liderul american a avut de-a lungul timpului mai multe declarații de apreciere la adresa ei. Conversația dintre cei doi s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată, fotografiile surprinzându-i schimbând zâmbete și glume.

De ce a început să plângă Kate Middleton

Totuși, banchetul a oferit și o scenă neașteptată. După ce Donald Trump și-a încheiat discursul oficial, în sala somptuoasă au răsunat acordurile imnului Marii Britanii. Cei prezenți s-au ridicat în picioare, iar Kate Middleton, până atunci vizibil relaxată, a fost surprinsă cu ochii în lacrimi, potrivit .

Emoția trăită de Prințesa de Wales a devenit rapid subiect de comentarii. Privirea ei îndreptată spre Prințul William a fost urmată de un gest discret de susținere din partea acestuia, un moment de tandrețe care a atras atenția celor aflați în sală.

Ce semnfică această vizită a lui Donald Trump în Marea Britanie

Această vizită de stat nu are doar o semnificație diplomatică, ci și una simbolică. Donald Trump devine primul președinte american invitat de două ori la un astfel de eveniment oficial în Marea Britanie. Ceremoniile desfășurate atât la Palatul Buckingham, cât și la Castelul Windsor, întăresc imaginea unei relații tradiționale și solide între Washington și Londra.

Pe lângă discuțiile oficiale și ceremoniile fastuoase organizate de Familia Regală Britanică, vizita a fost marcată de câteva momente neobișnuite în care Trump a ales să își exprime, fără rezerve, admirația față de Kate Middleton.

Ce i-a spus Donald Trump lui Kate Middleton, când a ajuns la Castelul Windsor

La sosirea sa la Castelul Windsor, miercuri, liderul american și soția sa au fost întâmpinați de Prințul William și de Prințesa de Wales. Trump i-a strâns mâna Prințului William și, cu o familiaritate care a surprins protocolul britanic, l-a bătut amical pe braț, moment în care părea că vrea să îi transmită: „Bună, prietene. Ce mai faci?”.

Apoi, întorcându-se spre Kate Middleton, președintele SUA a fost vizibil impresionat de apariția acesteia. „Ești atât de frumoasă, atât de frumoasă”, i-ar fi spus el, potrivit publicației . Complimentul spontan, făcut chiar în fața camerelor de filmat și a numeroșilor invitați, a devenit rapid unul dintre cele mai discutate momente ale zilei.

Ce rochie a purtat Kate Middleton la întâlnirea cu Donald Trump

Kate Middleton a atras toate privirile încă de la începutul vizitei, optând pentru o ținută elegantă și rafinată. Prințesa de Wales a purtat o rochie vișinie semnată Emilia Wickstead, accesorizată cu o pălărie Jane Taylor asortată și împodobită cu o broșă realizată din pene. Alegerea sa vestimentară a fost apreciată nu doar de presa britanică, ci și de publicul internațional, devenind una dintre cele mai fotografiate apariții ale evenimentului.

Ce complimente i-a mai făcut Donald Trump lui Kate Middleton

Dacă la sosirea oficială momentul părea să fi fost doar o reacție spontană, în cadrul dineului regal de la Castelul Windsor, Donald Trump a reiterat admirația față de Kate Middleton. În timpul discursului susținut în fața a peste 160 de invitați, liderul american a făcut din nou un comentariu apreciativ la adresa prințesei, de această dată în public și în fața întregii Familii Regale.

„Sunt încântat să mă întâlnesc cu Prințul William și să o văd pe Alteța Sa Regală, Prințesa Catherine. Atât de radiantă, sănătoasă și frumoasă”, a spus Trump, întorcându-se spre Kate, care se afla chiar lângă el.

Reacția Prințesei de Wales a fost pe măsură: cu zâmbetul său grațios, l-a privit direct pe președintele american, păstrând, ca de obicei, calmul și eleganța care o caracterizează. Fotografiile surprinse în acel moment au devenit rapid virale, fiind preluate pe rețelele de socializare și analizate de presa internațională.