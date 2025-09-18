B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump nu s-a abținut să o complimenteze pe Prințesa Kate. Momentul viral care a avut loc între cei doi

Donald Trump nu s-a abținut să o complimenteze pe Prințesa Kate. Momentul viral care a avut loc între cei doi

B1.ro
18 sept. 2025, 19:11
Donald Trump nu s-a abținut să o complimenteze pe Prințesa Kate. Momentul viral care a avut loc între cei doi
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Sosirea lui Donald Trump și a Melaniei în Marea Britanie nu a atras atenția oamenilor doar din punct de vedere al importanței istorice, ci și pentru că, în timpul ceremoniilor, președintele SUA a fost autorul mai multor gafe care au stârnit amuzamentul.

 

 

Ce i-a spus Donald Trump Prințesei Kate

Donald Trump nu s-a lăsat intimidat nici de prezența sutelor de camere video, nici de cea a Prințului William, și a complimentat-o pe Kate Middleton pentru apariția sa. Momentul a avut loc la chiar la debarcarea președintelui american la Castelul Windsor, miercuri, atunci când Kate și William au venit în întâmpinarea liderului de la Casa Albă și a soției sale.

La coborârea din avion, Donald Trump i-a strâns mâna lui William și l-a bătut amical pe braț, părând să-i spună „Bună, prietene. Ce mai faci?”. Apoi, președintele SUA s-a întors spre Kate pentru a o saluta, însă apariția acesteia pare să fi fost atât de surprinzătoare, încât liderul de la Casa Albă nu a putut să nu o complimente.

„Ești atât de frumoasă, atât de frumoasă”, se pare că i-a spus acesta, potrivit The Independent.

Într-adevăr, soția Prințului William a atras toate privirile, atât prin ținuta aleasă, cât și prin eleganța caracteristică. Prințesa de Wales a optat pentru o rochie vișinie Emilia Wickstead, o pălărie Jane Taylor asortată și împodobită cu o broșă din pene.

 

 

Complimentele lui Donald Trump pentru Prințesa Kate au continuat

Însă, momentul dintre Donald Trump și Prințesa Kate care a atras cu adevărat atenția publicului, ba chiar a devenit viral, a avut loc în timpul dineului regal de la Castelul Windsor. În timpul discursului pe care l-a ținut, președintele SUA a numit-o din nou pe Prințesa Kate „frumoasă”, de data aceasta, nu doar în fața soțului ei, ci a multe alte persoane.

Drept răspuns, Prințesa de Wales, care a apărut într-o ținută încă și mai spectaculoasă decât în cursul zilei, a privit către Trump, care stătea în picioare, lângă ea, și i-a zâmbit grațios.

„Sunt încântat să mă întâlnesc cu Prințul William și să o văd pe Alteța Sa Regală, Prințesa Catherine. Atât de radiantă, sănătoasă și frumoasă”, a spus Trump, uitându-se spre Kate, care stătea lângă el.

@thesun Trump hails ‘radiant and health’ Kate as she dazzles in gold gown at banquet. Tap to read more. #trump #princesskate #presidenttrump #royalfamily ♬ original sound – The Sun

Kate a purtat o creație couture semnată de Phillipa Lepley.

Castelul Windsor a găzduit, miercuri seara, unul dintre cele mai fastuoase banchete de stat organizate în ultimii ani. Regele Charles și Regina Camilla au fost gazdele ceremoniei, la care au participat membri ai familiei regale britanice, înalți oficiali, lideri de afaceri și diplomați de rang înalt.

La ce activități au luat parte Melania și Donald Trump în Marea Britanie

 Astăzi, 18 septembrie, Donald Trump a luat parte la o discuție cu premierul Keir Starmer, la reședința de la Chequers, și a făcut o vizită la arhivele lui Winston Churchill. În acest timp, Melania Trump a vizitat „Queen Mary’s Dolls’ House” și Biblioteca Regală și a însoțit-o pe Prințesa Kate Middleton la un eveniment de scouting, în grădinile Frogmore.

Ce daruri a primit Donald Trump de la regele și regina Marei Britanii

Monarhii britanici au marcat vizita lui Donald Trump cu daruri de colecție. Președintele SUA a primit o carte legată manual din piele, realizată de Legătoria regală din Windsor, care comemorează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite. În plus, i-a fost oferit drapelul britanic arborat pe Palatul Buckingham în ziua învestirii sale pentru un al doilea mandat, un gest simbolic menit să evidențieze legătura specială dintre cele două țări.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O nouă tragedie la Hollywood. Un actor din distribuția serialului Grey’s Anatomy a murit la 46 de ani
Externe
O nouă tragedie la Hollywood. Un actor din distribuția serialului Grey’s Anatomy a murit la 46 de ani
Haos în Franța! Peste 1.000.000 de oameni au ieșit în stradă să protesteze, anunță sindicatele. Polițiștii au dat cu gaze lacrimogene și au folosit grenade asomatice
Externe
Haos în Franța! Peste 1.000.000 de oameni au ieșit în stradă să protesteze, anunță sindicatele. Polițiștii au dat cu gaze lacrimogene și au folosit grenade asomatice
Donald Trump: „Putin m-a dezamăgit. Chiar m-a dezamăgit”. Liderul SUA a anunțat când “se va retrage din război” Vladimir Putin
Externe
Donald Trump: „Putin m-a dezamăgit. Chiar m-a dezamăgit”. Liderul SUA a anunțat când “se va retrage din război” Vladimir Putin
Nota de plată pentru vizita lui Donald Trump în Regatul Unit. Cât îi costă pe britanici și ce speră să obțină în schimb
Externe
Nota de plată pentru vizita lui Donald Trump în Regatul Unit. Cât îi costă pe britanici și ce speră să obțină în schimb
Război în Ucraina. Forțele Kievului au lansat o contraofensivă în est. Zelenski a vizitat frontul din Donețk
Externe
Război în Ucraina. Forțele Kievului au lansat o contraofensivă în est. Zelenski a vizitat frontul din Donețk
Cum a devenit o femeie de 94 de ani atracție turistică, în Italia. Localnicii o numesc „Ultima Regină”
Externe
Cum a devenit o femeie de 94 de ani atracție turistică, în Italia. Localnicii o numesc „Ultima Regină”
Pălăria Melaniei Trump i-a pus pe jar pe stiliști. Ce mesaj ascunde accesoriul purtat de prima-doamnă
Externe
Pălăria Melaniei Trump i-a pus pe jar pe stiliști. Ce mesaj ascunde accesoriul purtat de prima-doamnă
Cum a ajuns o femeie să își piardă locuința din cauza unei erori administrative facăută de un funcționar de la consiliul local
Externe
Cum a ajuns o femeie să își piardă locuința din cauza unei erori administrative facăută de un funcționar de la consiliul local
Ce s-a aflat în meniul banchetului organizat de regele Charles al III-lea pentru Donald Trump
Externe
Ce s-a aflat în meniul banchetului organizat de regele Charles al III-lea pentru Donald Trump
Macron, pregătit să aducă dovezi științifice că soția sa este femeie
Externe
Macron, pregătit să aducă dovezi științifice că soția sa este femeie
Ultima oră
20:26 - România riscă un blackout! Ministrul Energiei avertizează că putem rămâne fără curent electric: “Acest studiu a stat la baza negocierii”
20:24 - O nouă tragedie la Hollywood. Un actor din distribuția serialului Grey’s Anatomy a murit la 46 de ani
20:07 - Maria Popovici dezvăluie secretul kilogramelor slăbite. „Dacă simțeam că mă ia amețeala, mă gândeam «stai liniștită că nu mori»”
19:48 - Haos în Franța! Peste 1.000.000 de oameni au ieșit în stradă să protesteze, anunță sindicatele. Polițiștii au dat cu gaze lacrimogene și au folosit grenade asomatice
19:45 - Consecințele cancerului. Cum se transformă organismul pacientului din cauza bolii
19:21 - Un nou început pentru Gina Pistol și Smiley. Ce anunț a făcut vedeta TV
19:00 - Scandal uriaș în Franța. Medic acuzat că ar fi agresat sexual 65 de paciente
18:57 - Donald Trump: „Putin m-a dezamăgit. Chiar m-a dezamăgit”. Liderul SUA a anunțat când “se va retrage din război” Vladimir Putin
18:29 - Andreea Ibacka, viața de familie sub reguli stricte: „Totul e planificat pe zile și pe ore”
18:20 - Nota de plată pentru vizita lui Donald Trump în Regatul Unit. Cât îi costă pe britanici și ce speră să obțină în schimb