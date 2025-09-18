Sosirea lui Donald Trump și a Melaniei în Marea Britanie nu a atras atenția oamenilor doar din punct de vedere al importanței istorice, ci și pentru că, în timpul ceremoniilor, președintele SUA a fost autorul mai multor gafe care au stârnit amuzamentul.

Ce i-a spus Donald Trump Prințesei Kate

Donald Trump nu s-a lăsat intimidat nici de prezența sutelor de camere video, nici de cea a , și a complimentat-o pe Kate Middleton pentru apariția sa. Momentul a avut loc la chiar la debarcarea președintelui american la Castelul Windsor, miercuri, atunci când Kate și William au venit în întâmpinarea liderului de la și a soției sale.

La coborârea din avion, Donald Trump i-a strâns mâna lui William și l-a bătut amical pe braț, părând să-i spună „Bună, prietene. Ce mai faci?”. Apoi, președintele SUA s-a întors spre Kate pentru a o saluta, însă apariția acesteia pare să fi fost atât de surprinzătoare, încât liderul de la Casa Albă nu a putut să nu o complimente.

„Ești atât de frumoasă, atât de frumoasă”, se pare că i-a spus acesta, potrivit .

Într-adevăr, soția Prințului William a atras toate privirile, atât prin ținuta aleasă, cât și prin eleganța caracteristică. Prințesa de Wales a optat pentru o rochie vișinie Emilia Wickstead, o pălărie Jane Taylor asortată și împodobită cu o broșă din pene.

Complimentele lui Donald Trump pentru Prințesa Kate au continuat

Însă, momentul dintre Donald Trump și Prințesa Kate care a atras cu adevărat atenția publicului, ba chiar a devenit viral, a avut loc în timpul dineului regal de la Castelul Windsor. În timpul discursului pe care l-a ținut, președintele SUA a numit-o din nou pe Prințesa Kate „frumoasă”, de data aceasta, nu doar în fața soțului ei, ci a multe alte persoane.

Drept răspuns, Prințesa de Wales, care a apărut într-o ținută încă și mai spectaculoasă decât în cursul zilei, a privit către Trump, care stătea în picioare, lângă ea, și i-a zâmbit grațios.

„Sunt încântat să mă întâlnesc cu Prințul William și să o văd pe Alteța Sa Regală, Prințesa Catherine. Atât de radiantă, sănătoasă și frumoasă”, a spus Trump, uitându-se spre Kate, care stătea lângă el.

Trump hails ‘radiant and health’ Kate as she dazzles in gold gown at banquet. Tap to read more.

Kate a purtat o creație couture semnată de Phillipa Lepley.

Castelul Windsor a găzduit, miercuri seara, unul dintre cele mai fastuoase banchete de stat organizate în ultimii ani. Regele Charles și Regina Camilla au fost gazdele ceremoniei, la care au participat membri ai familiei regale britanice, înalți oficiali, lideri de afaceri și diplomați de rang înalt.

La ce activități au luat parte Melania și Donald Trump în Marea Britanie

Astăzi, 18 septembrie, Donald Trump a luat parte la o discuție cu premierul Keir Starmer, la reședința de la Chequers, și a făcut o vizită la arhivele lui Winston Churchill. În acest timp, Melania Trump a vizitat „Queen Mary’s Dolls’ House” și Biblioteca Regală și a însoțit-o pe Prințesa Kate Middleton la un eveniment de scouting, în grădinile Frogmore.

Ce daruri a primit Donald Trump de la regele și regina Marei Britanii

Monarhii britanici au marcat vizita lui Donald Trump cu daruri de colecție. Președintele SUA a primit o carte legată manual din piele, realizată de Legătoria regală din Windsor, care comemorează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite. În plus, i-a fost oferit drapelul britanic arborat pe Palatul Buckingham în ziua învestirii sale pentru un al doilea mandat, un gest simbolic menit să evidențieze legătura specială dintre cele două țări.