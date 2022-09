De pe front, direct la catedră / Imagini emoționante din Ucraina, cu un profesor venit să predea direct de la război (VIDEO)

Au fost momente emoționante la o școală din Ucraina, acolo unde un profesor a venit să predea elevilor săi .

Imaginile în care acesta intră în clasă, îmbrăcat , surprinzându-și elevii, au devenit virale, făcând înconjurul Internetului, notează

Videoclipul a fost postat pe Twitter de Anton Gherașenco, fostul ministru adjunct la Afacerilor Interne al Ucrainei. Întreaga scenă a fost filmată la școala Velykokliuchivska, iar emoția nu poate fi descrisă în cuvinte.

Când și-au revăzut profesorul, pe Roman Palamarhuk, îmbrăcat în haine militare, elevii l-au îmbrățișat vizibili emoționați și bucuroși de momentul reîntâlnirii.

A teacher came back from the war during class.

This is how his students welcomed him.

Roman Palamarchuk, P.E. teacher at Velykokliuchivska school, and his students are in this video.

📹- Velykokliuchivsky school / Facebook

