Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei

Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei

Selen Osmanoglu
26 ian. 2026, 08:18
Delcy Rodriguez sursa foto: Hepta / Sputnik / Alexandr Kryazhev
Cuprins
  1. Mesaj direct către Washington
  2. Contextul capturării lui Nicolás Maduro
  3. Reformele și acordurile sub presiunea SUA
  4. Suveranitate declarată, negocieri în curs

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a lansat duminică un apel ferm către Statele Unite să nu se amestece în afacerile politice interne ale țării, respingând acuzațiile potrivit cărora deciziile de la Caracas ar fi dictate de Washington. Mesajul vine la câteva săptămâni după operațiunea militară americană în urma căreia președintele Nicolás Maduro a fost capturat, iar Rodríguez a fost instalată în funcția de lider interimar.

Mesaj direct către Washington

Într-un discurs adresat lucrătorilor din industria petrolieră, Delcy Rodríguez a susținut că Venezuela trebuie să își rezolve singură problemele interne, fără presiuni sau intervenții externe. Aceasta a cerut încetarea influenței exercitate de Statele Unite asupra scenei politice venezuelene și a insistat asupra respectării suveranității naționale, scrie Adevărul.

„Venezuela trebuie să își rezolve propriile probleme fără intervenții externe”, a afirmat Rodríguez, solicitând totodată oprirea „ordinelor venite din partea Washingtonului” pentru politicienii de la Caracas. Liderul interimar a subliniat că divergențele interne trebuie soluționate exclusiv la nivel național și că procesul decizional nu poate fi subordonat intereselor străine.

Contextul capturării lui Nicolás Maduro

Declarațiile vin pe fondul unei situații politice fără precedent. La începutul lunii ianuarie, forțele americane au desfășurat o operațiune militară la Caracas, în urma căreia președintele socialist Nicolás Maduro a fost capturat. Evenimentul a provocat reacții puternice atât pe plan intern, cât și internațional, și a marcat o schimbare bruscă de putere în statul sud-american.

În baza prevederilor constituționale, Delcy Rodríguez a fost investită în funcția de președintă interimară a Venezuelei la data de 5 ianuarie, preluând conducerea într-un moment de instabilitate majoră și presiuni externe intense.

Reformele și acordurile sub presiunea SUA

De la preluarea mandatului, guvernul de la Caracas a fost supus unei presiuni constante din partea administrației americane. În acest context, autoritățile venezuelene au semnat acorduri în domeniul petrolier cu companii și entități din Statele Unite și au demarat reforme legislative importante, inclusiv în sectorul hidrocarburilor, considerat vital pentru economia țării.

Totodată, au fost făcuți pași spre detensionarea situației interne. Autoritățile au început eliberarea unor deținuți politici și au lansat apeluri publice la dialog cu opoziția, în încercarea de a stabiliza scena politică și de a evita escaladarea conflictelor interne.

Suveranitate declarată, negocieri în curs

În ciuda acestor măsuri, Delcy Rodríguez a respins ferm ideea că politica Venezuelei ar fi dictată de Washington.

Ea a reiterat necesitatea respectării suveranității statului venezuelean, chiar dacă negocierile cu oficialii americani și cu liderii opoziției continuă.

