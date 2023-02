Demisii la vârful Transporturilor din Spania, din cauza unui contract uriaș pentru trenuri care nu încap în tuneluri. Guvernul insistă că „nu a fost irosit nici măcar un euro din banii spaniolilor”

O secretară de stat din Ministerul spaniol al transporturilor și președinta Renfe, operatorul național al căilor ferate, și-au prezentat demisiile în contextul crizei provocate de un contract pentru achiziționarea a 31 de trenuri care nu corespund cu dimensiunea reală a tunelurilor prin care ar trebui să treacă, în regiunile Cantabria și Asturias, transmit și .

Demisii la vârful Transporturilor din Spania, în scandalul contractului pentru trenuri care nu încap în tuneluri

Demisiile lui Isaias Taboas de la șefia Renfe și Isabel Pardo de Vera din funcția de secretară de stat au fost acceptate de ministrul spaniol al transporturilor și au venit în contextul scandalului provocat de un contract pentru 31 trenuri care ar urma să circule prin regiunile spaniole Cantabria și Asturias, dar a căror livrare a fost întârziată de faptul că acestea nu corespund cu dimensiunea tunelurilor.

Scandalul a început cu o investigație de presă care a arătat că oferta declarată câștigătoare la licitația din vara anului 2020, cu o valoare a contractului de 258 de milioane de euro, nu conținea specificațiile corecte și că, prin urmare, trenurile, odată fabricate, nu ar fi încăput prin tunelurile mai vechi ale rețelei feroviare.

Președintele comunității autonome Cantabria, Miguel Angel Revilla, a solicitat acțiuni urgente, în timp ce liderul din Asturias, Adrian Barbon, s-a arătat „nedumerit, supărat și dezamăgit”.

Guvernul de coaliție al premierului Pedro Sanchez a anunțat că pe rețelele afectate de întârzieri călătoriile vor fi gratuite până în prima parte a anului 2026, când va intra în funcțiune noul material rulant.

„Din momentul în care am aflat de această chestiune, am făcut tot ce am putut pentru a afla ce s-a întâmplat și pentru a găsi o soluție”, susține ministrul spaniol al transporturilor, Raquel Sanchez.

Guvernul insistase că toate erorile au fost observate înainte de construirea trenurilor și că „nu a fost irosit nici măcar un euro din banii spaniolilor” din cauza situației.