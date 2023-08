Di Caprio, George Clooney, Julia Roberts, doar câteva dintre vedetele de la Hollywood care donează milioane de dolari actorilor aflați în grevă sindicală

Mai multe vedete de la Hollywood care au cele mai mari venituri, de la George Clooney la Meryl Streep, au donat fiecare câte un milion de dolari sau mai mult pentru a sprijini actorii care nu lucrează, în timp ce greva lor intră în a patra săptămână.

Se anunță o toamnă săracă în filme și emisiuni noi

Greva Sindicatului actorilor (SAG-AFTRA) și o altă grevă a scenariștilor de film și televiziune, începută în luna mai din cauza salariilor și a amenințării pe care o poate reprezenta apariția inteligenței artificiale, au dus la oprirea producției de film și televiziune din SUA.

„Dubla grevă” a scenariștilor și actorilor de la Hollywood – prima din 1960 – a costat industria de divertisment și economia californiană mai multe milioane de dolari pe zi, precum și salariile sindicaliștilor aflați în grevă.

Dar celebrități bogate de la Hollywood, de la Clooney și Streep la Matt Damon, Leonardo DiCaprio și Dwayne „The Rock” Johnson, precum și Nicole Kidman, Julia Roberts, Oprah Winfrey și alții, au contribuit fiecare cu câte un milion de dolari sau mai mult la fondul de sprijin pentru actori al Fundației SAG-AFTRA.

Fundația non-profit a strâns peste 15 milioane de dolari în ultimele trei săptămâni pentru a ajuta „mii de actori” care se confruntă cu dificultăți economice, se arată într-un comunicat.

În timp ce unii actori sunt foarte bine plătiți, președintele SAG-AFTRA, Fran Drescher, a declarat săptămâna aceasta că 86% dintre cei 160.000 de membri ai sindicatului câștigă mai puțin de 26.500 de dolari pe an, a relatat The New York Times.

Grevele au însemnat oprirea producțiilor cinematografice, renunțarea la premiere și amânarea unor evenimente precum premiile Emmy, deoarece vedetelor li s-a interzis să promoveze emisiuni TV.

Revendicările sindicatelor s-au axat pe creșterea salariilor în era streaming-ului și pe amenințarea pe care o reprezintă inteligența artificială pentru carierele membrilor și pentru viitorul lor trai, în timp ce studiourile spun că trebuie să reducă costurile pentru a face față presiunilor economice.

În timp ce sindicatul scenariștilor pare pregătit să revină vineri la discuții, actorii rămân în impas cu marile firme, precum Netflix și Disney, care sunt reprezentate de Alianța producătorilor de filme și televiziune (AMPTP).