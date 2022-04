Dialog șocant între doi militari ruși. Ce atrocități puneau la cale (VIDEO)

O conversație șocantă între doi soldați ruși a fost făcută publică de autoritățile ucrainene. Deși liderii ruși le neagă orice implicare în atrocitățile asupra civililor, crimele sunt confirmate de zecile de ore de înregistrări ale dialogurilor între soldați.

„-O mașină a ajuns, însă nu sunt sigur că este un vehicul militar. Mai mulți oameni, care poartă haine civile au ieșit din adăpost.

-Omoară-i pe toți!

-Am înțeles, dar este o zonă plină cu civili.

-Nu contează! Omoară-i pe toți! Bombardează tot! Bombardează direct adăposturile. Fă acestea două sate una cu pământul” este discuția între cei doi soldați ruși, publicată de cnn.com.

