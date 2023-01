Din ce în ce mai mulți americani susțin că văd OZN-uri: „Nu arată nici a avion, nici a elicopter. Ce naiba e?”

În ultimul an, Departamentul Naţional de Informaţii al SUA a transmis că a primit peste 350 de sesizari cu privire la Obiecte Zburătoare Neidentificate, de trei ori mai multe decât în ultimele două decenii, potrivit .

Tot mai mulți americani susțin că văd OZN-uri

Cele mai multe apeluri care semnalează prezenţa unui OZN sună cam așa: „Nu arată nici a avion, nici a elicopter. Ce naiba e?”.

Din martie 2021 până în prezent, numai în Statele Unite au înregistrate 366 de astfel de apeluri. Cu toate că 200 dintre obiecte au fost elucidate şi s-au dovedit a fi doar baloane, drone, pungi de plastic sau păsări, celorlalte nu li s-a găsit, încă, nicio explicaţie.

„Cred că unul dintre punctele cheie ale acestui raport este, având în vedere potențialul pericol pe care îl prezintă OZN-urile, în special faptul că nu au fost raportate coliziuni între avioane militare sau avioane americane și UAP-uri (fenomene aeriene neidentificate)”, a declarat Gen. de brigadă Pat Ryder, secretar de presă al Pentagonului.

Pentagonul a declasificat trei filmări în 2020 în care apar obiecte zburătoare neidentificate

Ambele au fost înregistrate chiar de piloţi ai Marinei Americane, în timpul unor zboruri de antrenament în 2014 şi 2015.

„Imaginați-vă o tehnologie care poate atinge forțe de 600-700 g, care poate zbura cu 20.921 km/oră, care poate evita radarele și care poate zbura prin aer, apă și, eventual, prin spațiu. Și, apropo, nu are niciun semn evident de propulsie, nu are aripi, nu are suprafețe de control și totuși poate sfida efectele naturale ale gravitației terestre. Asta este exact ceea ce vedem”, a transmis Luis Elizondo, fost ofițer de informații militare.

De asemenea, în urmă cu o săptămâna, și armata rusă a raportat că în regiunea Rostov.