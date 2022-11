Din mesajul Ursulei von der Leyen a fost eliminat fragmentul cu bilanțul deceselor civile și militare din Ucraina. Pe contul de Twitter al președintei Comisiei Europene a fost postat un nou mesaj video

Dintr-un mesaj video transmis de președinta Comisiei Europene pe Twitter a fost eliminat un fragment în care Ursula von der Leyen susținea că de la începutul invaziei au murit peste 20.000 de civili și 100.000 de militari ucraineni.

Într-un mesaj video pe Twitter în care anunțat că UE va colabora cu Curtea Penală Internațională pentru a ajuta la care să judece „crimele” comise de Rusia în Ucraina, președinta Comisiei Europene spunea că de la începutul invaziei au murit peste 20.000 de civili și 100.000 de militari din armata Ucrainei.

Cu toate acestea, pe contul său a apărut ulterior o nouă postare, însă de această dată în mesajul video nu se mai regăsea fragmentul cu pricina. De altfel, în jurul secundei 11 este vizibilă o tăietură din montaj.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)