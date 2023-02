Din programul vizitei lui Biden la Kiev: cină în oraș, vizită la o mănăstire ortodoxă. „SUA sunt aici pentru a rămâne” – a subliniat Biden

Președintele american Joe Biden efectuează o luni, pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski.

The New York Times r preşedintele american Joe Biden a sosit la Kiev după o călătorie de o oră cu trenul de la graniţa cu Polonia.

Acesta s-a plimbat în capitala Ucrainei alături de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar cei doi au vizitat mănăstirea Sfântul Mihail în timp ce în oraş răsunau alarmele de raid aerian.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv.

