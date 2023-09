Directorul Ryanair a fost lovit în față cu plăcinte cu cremă de către două activiste de mediu: „Bine ați venit în Belgia!” / Ce i-au cerut acestea (FOTO/VIDEO)

Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a fost întâmpinat diferit la Bruxelles, unde a primit două plăcinte cu cremă în față, în timp ce se afla alături de un carton care o reprezenta pe Ursula von der Leyen, relatează .

Cele care au aruncat plăcintele cu cremă sunt două activiste de mediu, totul având loc în momentul în care O’Leary protesta singur în fața Comisiei Europene împotriva grevelor repetate ale controlorilor de trafic aerian din UE, care afectează compania sa aeriană irlandeză low-cost, clasată pe primul loc în Europa potrivit numărului de pasageri.

„Bine ați venit [în] Belgia”, a spus o activistă în timp ce îi dădea o plăcintă în față directorului Ryanair, conform unei înregistrări video a scenei difuzate pe LN24 și RTL Info.

Instead of buying cream pies, could have bought a flight from Belgium for the same price 😏

— Ryanair (@Ryanair)