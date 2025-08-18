B1 Inregistrari!
Discuții pentru viitorul Ucrainei la Washington. Liderii europeni se întâlnesc cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump

Discuții pentru viitorul Ucrainei la Washington. Liderii europeni se întâlnesc cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump

Adrian Teampău
18 aug. 2025, 15:56

Donald Trump și Volodimir Zelenski: Sursa foto/ X

Liderii europeni care s-au deplasat în Statele Unite să susțină cauza Ucrainei, se vor întâlni cu Volodimir Zelenski înaintea discuțiilor pe care acesta le va purta cu Donald Trump.

Cuprins:

  • Liderii europeni îl pregătesc pe Zelenski pentru întâlnirea cu Trump
  • Ce așteptări sunt de la această întrevedere

Liderii europeni îl pregătesc pe Zelenski pentru întâlnirea cu Trump

Volodimir Zelenski are progamată o întrevedere cu Donald Trump, la Casa Albă, unde îi vor fi prezentate condițiile stabilite cu Rusia pentru încheierea războiului. Toată lumea se teme că Trump va obliga Ucraina să cedeze Rusiei teritorii. În acest context, înainte de discuția programată la Casa Albă, liderii europeni vor avea o întrevederea cu Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Este vorba despre o „reuniune pregătitoare”, a indicat Comisia Europeană în agenda oficială a președintei Ursula von der Leyen, aflată în SUA.

Anterior, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii europeni vor avea cu Zelenski discuţii pentru a-l pregăti. El a spus că îi vor da „câteva sfaturi bune” astfel încât să nu se repete scena din februarie, când preşedintele ucrainean şi cel american s-au certat în văzul lumii.

La Casa Albă, Donald Trumo și Volodimir Zelenski vor avea o reuniune bilaterală, la care va participa şi J.D. Vance. Va urma o întâlnire în format extins la care se vor alătura liderii europeni susţinători ai Ucrainei, respectiv preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

Ce așteptări sunt după întrevedere

După summitul avut vineri, din Alaska, cu Vladimir Putin, Donald Trump a anunţat că, în urma progreselor obţinute, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă.El a spus că, în cazul în are discuțiile vor decurge bine, în vederea soluționării negociate a războiului din Ucraina, va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

Conform mai multor surse, Putin i-a cerut lui Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi, în schimb, Rusia va îngheţa restul liniei frontului. El ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA.

Pe de altă parte, Zelenski respinge cedarea oricărui teritoriu şi insistă pe un armistiţiu. Rămâne de văzut dacă îşi va menţine aceste poziţii la întâlnirea cu Trump, care a subliniat că, pentru un acord de pace, Ucraina va trebui să renunţe la unele teritorii.

