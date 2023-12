Dispozitiv de ascultare, descoperit într-un birou al comandantului-şef al armatei ucrainene: „Va fi trimis spre examinare”

Un dispozitiv de interceptare telefonică a fost găsit duminică, 17 decembrie, în timpul unei inspecții de rutină, într-unul dintre viitoarele birouri ale lui Valeri Zalujnîi, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, informează .

Camera trebuia să fie noul birou al comandantului șef și era inspectată înainte ca acesta să se mute în ea.

În plus, dispozitive similare au fost descoperite și în birourile colegilor lui, a mai precizat sursa menționată, citând surse din cadrul forțelor de ordine.

⚡️Security Service launches investigation after recording device found in Zaluzhnyi’s new office.

The SBU has issued a statement confirming the discovery of a recording device in a location potentially used by Commander-in-Chief Valerii Zaluzhnyi.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent)