Dmitri Peskov susține că mobilizarea nu s-a încheiat „deocamdată”

Kremlinul a transmis că, deşi mai multe regiuni au finalizat deja procesul, pentru a fi trimişi să lupte în războiul din Ucraina nu s-a încheiat „deocamdată”, notează AFP, citată de Agerpres.

„Deocamdată nu există încă un decret prezidenţial care să pună capăt mobilizării”, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Declarația acestuia vine în contextul în care Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a transmis luni închiderea centrelor de mobilizare militară în capitala rusă.

Serghei Sobianin este de părere că Moscova şi-a îndeplinit cota de , de la anunţarea mobilizării parţiale de către Vladimir Putin, la 21 septembrie.

