Doi luptători americani au fost dați dispăruți în Ucraina și se crede că au fost capturați de ruși

Doi american care luptau alături de armata din Ucraina la nord de Harkov au fost dați dispăruți de câteva zile și este probabil ca luptătorii să fi fost capturați de armata din Rusia, conform apropiaților lor și a unui coleg de luptă, scrie CNN.

Un sergent al trupei, care a dorit să rămână anonim din motive de securitate, a oferit pentru CNN imagini cu pașapoartele ambilor luptători pentru intrarea în Ucraina.

Sergentul a specificat că unitatea lor lupta sub comanda celei de-a 92-a brigăzi mecanizate a Ucrainei, care se află lângă orașul Izbytske.

🇺🇸First two American volunteers have been captured in Ukraine.

Robert Drueke 39 & Andy Huynh 27 both veterans of US military.

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews)