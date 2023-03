Doi proprietari de Tesla au rămas cu volanul în mână, în mers (VIDEO)

Tesla se află din nou în atenția autorităților americane, după ce un nou incident în trafic era pe cale să se încheie în mod tragic. Doi proprietari de Tesla Model Y au rămas cu volanul în mână, în mers.

Autoritatea americană pentru siguranța traficului (NHTSA) a deschis o anchetă având în vedere că ambele mașini electrice erau aproape noi. NHTSA susțin că autoturismele au fost livrate fără piulița de fixare a volanului, scrie .

Incidentul are loc în contextul în care în februarie 2023, NHTSA a obligat Tesla să cheme în service aproximativ 362.000 mașini, produse între 2016 și 2023, din cauza riscului de accident al sistemului de condus autonom „Full Self-Driving”.

Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider

— Prerak & Neha Patel (@preneh24)