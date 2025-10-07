B1 Inregistrari!
O actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey a murit. Soțul ei a confirmat vestea tristă

Ana Maria
07 oct. 2025, 19:34
O actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey a murit. Soțul ei a confirmat vestea tristă
Sursa foto: Instagram / @chestergregory
Este doliu în lumea filmului! Kimberly Hébert Gregory, actrița americană cunoscută pentru rolurile sale din seriale de succes precum „Anatomia lui Grey”, „The Big Bang Theory” sau „Better Call Saul”, a murit la vârsta de 52 de ani. Vestea a îndurerat profund fanii și colegii de breaslă.

De ce a murit actrița

Anunțul trist a fost făcut de fostul ei soț, actorul Chester Gregory, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. El a dat de înțeles că actrița ar fi fost bolnavă de ceva timp, însă, cauza morții nu a fost făcută publică, potrivit site-ului Entertainment now.

„Kimberly Hébert Gregory, ai fost strălucirea întruchipată, o femeie de culoare a cărei minte lumina fiecare cameră, a cărei prezență purta atât foc, cât și grație.

Ne-ai învățat lecții de curaj, de artă, de rezistență și despre cum să continuăm să fim prezenți, chiar și atunci când viața cerea mai mult decât partea ei.”, a scris Chester Gregory pe Instagram, mesaj care a emoționat mii de fani.

Postarea sa sinceră a continuat: „Prin tot ce avem mai bun, prin cele mai mari provocări, ceea ce a rămas a fost dragostea, respectul și o legătură pe care nicio furtună nu a putut-o rupe.”

„Odihnește-te în putere, odihnește-te în pace, odihnește-te în veșnicie, știind că ești iubită, mereu. Kim… Ai făcut bine. Răsărit de soare: 07.12.1972 Apus de soare: 03.10.2025.”, și-a încheiat mesajul soțul ei, Gregory.

Cine a fost Kimberly Hébert Gregory

Născută pe 7 decembrie 1972, în Houston, Texas, Kimberly Hébert Gregory și-a început cariera în teatru la finalul anilor ’90. În 2007, a debutat în televiziune cu serialul „The Black Donnellys”, iar în același an a jucat alături de Chris Rock în filmul „The Infidelity Handbook for Married Man”.

A devenit cunoscută publicului larg prin rolul directoarei Belinda Brown în comedia „Vice Principals”, iar ulterior a apărut în producții de top, precum „Grey’s Anatomy”, „Shameless”, „New Amsterdam”, „Gossip Girl”, „Two and a Half Men” și „Better Call Saul”.

În 2019, actrița a jucat și în drama romantică pentru adolescenți „Five Feet Apart”, confirmându-și versatilitatea și talentul apreciat de public și critici deopotrivă.

Până la această oră, familia nu a oferit detalii despre cauza exactă a decesului.

