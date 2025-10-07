Este doliu în lumea filmului! Kimberly Hébert Gregory, actrița americană cunoscută pentru rolurile sale din seriale de succes precum „Anatomia lui Grey”, „The Big Bang Theory” sau „Better Call Saul”, a murit la vârsta de 52 de ani. Vestea a îndurerat profund fanii și colegii de breaslă.

De ce a murit actrița

Anunțul trist a fost făcut de fostul ei soț, actorul Chester Gregory, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. El a dat de înțeles că actrița ar fi fost bolnavă de ceva timp, însă, cauza morții nu a fost făcută publică, potrivit site-ului .

„Kimberly Hébert Gregory, ai fost strălucirea întruchipată, o femeie de culoare a cărei minte lumina fiecare cameră, a cărei prezență purta atât foc, cât și grație.

Ne-ai învățat lecții de curaj, de artă, de rezistență și despre cum să continuăm să fim prezenți, chiar și atunci când viața cerea mai mult decât partea ei.”, a scris Chester Gregory pe Instagram, mesaj care a emoționat mii de fani.

Postarea sa sinceră a continuat: „Prin tot ce avem mai bun, prin cele mai mari provocări, ceea ce a rămas a fost dragostea, respectul și o legătură pe care nicio furtună nu a putut-o rupe.”

„Odihnește-te în putere, odihnește-te în pace, odihnește-te în veșnicie, știind că ești iubită, mereu. Kim… Ai făcut bine. Răsărit de soare: 07.12.1972 Apus de soare: 03.10.2025.”, și-a încheiat mesajul soțul ei, Gregory.

Cine a fost Kimberly Hébert Gregory

Născută pe 7 decembrie 1972, în Houston, Texas, Kimberly Hébert Gregory și-a început cariera în teatru la finalul anilor ’90. În 2007, a debutat în cu serialul „The Black Donnellys”, iar în același an a jucat alături de Chris Rock în filmul „The Infidelity Handbook for Married Man”.

A devenit cunoscută publicului larg prin rolul directoarei Belinda Brown în comedia „Vice Principals”, iar ulterior a apărut în producții de top, precum „Grey’s Anatomy”, „Shameless”, „New Amsterdam”, „Gossip Girl”, „Two and a Half Men” și „Better Call Saul”.

În 2019, actrița a jucat și în drama romantică pentru adolescenți „Five Feet Apart”, confirmându-și versatilitatea și talentul apreciat de public și critici deopotrivă.

Până la această oră, familia nu a oferit detalii despre cauza exactă a decesului.