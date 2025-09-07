Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”

Președintele american Donald Trump a amenințat din nou cu trimiterea trupelor militare la Chicago. Guvernatorul Illinois a reacționat.
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou sâmbătă cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite.
El a spus că „Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război”, menționând noul nume dat Departamentului Apărării.
Acest mesaj a fost transmis pe rețeaua Truth Social a președintelui american, însoțit de o imagine, generată de inteligenţa artificială, care îl arată pe Trump îmbrăcat în uniformă militară pe un fundal de incendii şi elicoptere zburând pe cerul portocaliu deasupra oraşului Chicago, cu legenda „Chipocalypse Now”.
Aceasta este o referire directă la „Apocalypse Now”, filmul despre războiul din Vietnam regizat de Francis Ford Coppola, conform Adevărul.
Postarea este însoţită de un citat celebru din film, reutilizat: „Îmi place mirosul deportărilor dimineaţa devreme”.
Guvernatorul democrat al statului Illinois, care include Chicago, a reacționat. Postarea lui Trump l-a făcut să râdă.
„Nu este o glumă”, a scris sâmbătă JB Pritzker pe X. „Președintele Statelor Unite amenință că intră în război împotriva unui oraș american”, a mai spus el. „Illinois nu va fi intimidat de un potenţial dictator”, a adăugat.
The President of the United States is threatening to go to war with an American city.
This is not a joke. This is not normal.
Donald Trump isn’t a strongman, he’s a scared man. Illinois won’t be intimidated by a wannabe dictator. pic.twitter.com/f87Zek7Cqb
— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025