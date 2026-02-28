B1 Inregistrari!
Surse israeliene: Există „indicii tot mai clare” că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Israelul verifică ipoteza

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 17:11
Liderul suprem iranian Ali Khamenei. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Iranian Supreme Leader s Office

Responsabilii israelieni „evaluează” posibilitatea ca Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, să fi fost, totuși, ucis într-unul dintre atacurile israeliene de sâmbătă dimineață asupra Iranului.

Surse: Există „indicii tot mai clare” că Ali Khamenei ar fi fost ucis

Palatul lui Ali Khamenei a fost distrus, după cum arată imaginile din satelit, dar informațiile inițiale indicau că acesta fusese dus la loc sigur. Acum, însă, israelieni analizează dacă e posibil ca, totuși, acesta să fi fost ucis, informează Channel 12, citând surse israeliene.

Channel 12 mai transmite că există „indicii tot mai clare” că Ali Khamenei a fost ucis într-un atac, dar deocamdată nu există nicio informație 100% sigură, informează Times of Israel.

În schimb, ce e sigur că e loviturile israeliene și americane au ucis mai mulți lideri politici ai regimului iranian și mai mulți comandanți militari.

Amintim că Israel și Statele Unite au lansat mai multe atacuri asupra Iranului, sâmbătă dimineață, după avertismente repetate că vor face acest lucru dacă Iranul nu renunță de tot la programele sale nucleare.

