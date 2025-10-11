B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american

Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american

Elena Boruz
11 oct. 2025, 10:34
Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce i-a spus Maria Corina Machado lui Trump
  2. Donald Trump: „A făcut un lucru foarte frumos”
  3. Cine este Maria Corina Machado

Președintele american Donald Trump a declarat că laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025, Maria Corina Machado, l-a sunat după ce a fost desemnată câștigătoare.

Donald Trump a explicat ce i-a spus Machado la telefon, iar gestul femeii a fost caracterizat ca fiind „frumos” de către președinte.

Ce i-a spus Maria Corina Machado lui Trump

Potrivit declarațiilor lui Donald Trump, Machado l-a sunat și i-a spus că acceptă distincția în „onoarea lui”, deoarece cel care îl merita cu adevărat ar fi fost el.

„Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi (vineri – n.r.), m-a sunat și mi-a spus ‘îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat”, le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, fără a menționa numele liderei opoziției venezuelene, informează agerpres, citând dpa.

Donald Trump: „A făcut un lucru foarte frumos”

Donald Trump a precizat că nu i-a cerut venezuelencei să îi ofere premiul ei, deși crede cu adevărat că ar fi făcut acest gest, dacă el l-ar fi solicitat.

„A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus ‘atunci dă-mi-l mie’, dar cred că ar fi făcut-o”, a adăugat președintele american, care nu și-a ascuns dorința de a primi acest premiu.

Cine este Maria Corina Machado

Maria Corina Machado are 58 de ani și a fost recunoscută de Comitetul Nobel norvegian pentru contribuția sa remarcabilă în promovarea democrației în Venezuela. Aceasta a studiat ingineria și finanțele și a avut o scurtă carieră în domeniul afacerilor. În 1992, a fondat Fundația Atenea, dedicată sprijinului copiilor străzii din Caracas.

În 2002, Maria Corina Machado a fost cofondatoare a organizației Súmate, axată pe monitorizarea electorală și promovarea alegerilor libere. Machado a intrat în Adunarea Națională a Venezuelei în 2010, după ce a obținut un număr record de voturi, însă în 2014 a fost exclusă din legislativ printr-o decizie a regimului condus de Nicolás Maduro. Ea este liderul formațiunii de opoziție Vente Venezuela și, în 2017, a avut un rol esențial în crearea alianței Soy Venezuela. În 2023, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, însă, după ce i s-a blocat dreptul de a participa, l-a susținut pe candidatul alternativ Edmundo González Urrutia.

Maria Corina Machado îndeplinește toate cele trei criterii enunțate în testamentul lui Alfred Nobel pentru selecția unui laureat al Premiului pentru Pace: ea a unit opoziția țării sale, nu a ezitat niciodată în a se opune militarizării societății venezuelene și a fost fermă în sprijinul său pentru o tranziție pașnică către democrație.

Tags:
Citește și...
Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
Externe
Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
Externe
Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
Externe
Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
Externe
Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
Melania Trump afirmă că a primit o scrisoare personală de la Putin. Ce conține mesajul liderului rus
Externe
Melania Trump afirmă că a primit o scrisoare personală de la Putin. Ce conține mesajul liderului rus
Explozie la o fabrică de armament din Statele Unite. Autoritățile anunță mai mulți morți și răniți
Externe
Explozie la o fabrică de armament din Statele Unite. Autoritățile anunță mai mulți morți și răniți
Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez nu a fost invitată la nunta cu Benny Blanco. Ce spune Francia Raisa despre relația cu vedeta
Externe
Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez nu a fost invitată la nunta cu Benny Blanco. Ce spune Francia Raisa despre relația cu vedeta
O postare făcută de mama lui Justin Bieber i-a îngrijorat pe fanii artistului: „Duhule Sfânt, vindecă fiecare rană”. Cum a răspuns cântărețul
Externe
O postare făcută de mama lui Justin Bieber i-a îngrijorat pe fanii artistului: „Duhule Sfânt, vindecă fiecare rană”. Cum a răspuns cântărețul
Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
Externe
Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul
Externe
Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul
Ultima oră
10:00 - Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
09:29 - Alexandru Rogobete: „Legislația este depășită”. Ce a declarat ministrul Sănătății despre situația din spitalele din România
08:56 - Bogdan Ivan: „România nu a mai importat și nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă”
08:27 - Alexandru Rogobete: „Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant!”
23:58 - Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru consumul de lapte. Cum poate fi prevenită apariția disconfortului gastric
23:57 - Noi reguli pentru stăpânii de câini. Ce trebuie să știe toți proprietarii de animale
23:31 - Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”
23:26 - Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
23:15 - Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat
23:02 - Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”