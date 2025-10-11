Președintele american Donald Trump a declarat că , Maria Corina Machado, l-a sunat după ce a fost desemnată câștigătoare.

Donald Trump a explicat ce i-a spus Machado la telefon, iar gestul femeii a fost caracterizat ca fiind „frumos” de către președinte.

Ce i-a spus Maria Corina Machado lui Trump

Potrivit declarațiilor lui Donald Trump, Machado l-a sunat și i-a spus că acceptă distincția în „onoarea lui”, deoarece cel care îl merita cu adevărat ar fi fost el.

„Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi (vineri – n.r.), m-a sunat și mi-a spus ‘îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat”, le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, fără a menționa numele liderei opoziției venezuelene, informează , citând dpa.

Donald Trump: „A făcut un lucru foarte frumos”

Donald Trump a precizat că nu i-a cerut venezuelencei să îi ofere premiul ei, deși crede cu adevărat că ar fi făcut acest gest, dacă el l-ar fi solicitat.

„A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus ‘atunci dă-mi-l mie’, dar cred că ar fi făcut-o”, a adăugat președintele american, care nu și-a ascuns dorința de a primi acest premiu.

Cine este Maria Corina Machado

Maria Corina Machado are 58 de ani și a fost recunoscută de Comitetul Nobel norvegian pentru contribuția sa remarcabilă în promovarea democrației în Venezuela. Aceasta a studiat ingineria și finanțele și a avut o scurtă carieră în domeniul afacerilor. În 1992, a fondat Fundația Atenea, dedicată sprijinului copiilor străzii din Caracas.

În 2002, Maria Corina Machado a fost cofondatoare a organizației Súmate, axată pe monitorizarea electorală și promovarea alegerilor libere. Machado a intrat în Adunarea Națională a Venezuelei în 2010, după ce a obținut un număr record de voturi, însă în 2014 a fost exclusă din legislativ printr-o decizie a regimului condus de Nicolás Maduro. Ea este liderul formațiunii de opoziție Vente Venezuela și, în 2017, a avut un rol esențial în crearea alianței Soy Venezuela. În 2023, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, însă, după ce i s-a blocat dreptul de a participa, l-a susținut pe candidatul alternativ Edmundo González Urrutia.

Maria Corina Machado îndeplinește toate cele trei criterii enunțate în testamentul lui Alfred Nobel pentru selecția unui laureat al Premiului pentru Pace: ea a unit opoziția țării sale, nu a ezitat niciodată în a se opune militarizării societății venezuelene și a fost fermă în sprijinul său pentru o tranziție pașnică către democrație.