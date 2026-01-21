B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Donald Trump vede pacea în Ucraina. Ce spune despre o întâlnire Putin – Zelenski

Donald Trump vede pacea în Ucraina. Ce spune despre o întâlnire Putin – Zelenski

Adrian Teampău
21 ian. 2026, 19:28
Donald Trump vede pacea în Ucraina. Ce spune despre o întâlnire Putin - Zelenski
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Ukraine Presidency via Bestimage
Cuprins
  1. Donald Trump vede pacea în Ucraina
  2. Trump intenționează să se întâlnească cu Zelenski

Donald Trump este de părere că discuțiile pe tema încheierii războiului în Ucraina au ajuns într-un punct decisiv, când poate fi încheiat un acord de pace. El crede că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar trebui să profite de această ocazie.

Donald Trump vede pacea în Ucraina

Discuţiile asupra unei soluţionări negociate a războiului ruso-ucrainean au ajuns într-un punct decisiv, este de părere Donald Trump. El a vorbit, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că poate fi încheiat un acord de pace. Trump s-a arătat optimist că, „în ciuda urii teribile” pe care o au unul contra celuilalt, Putin şi Zelenski, ar putea ajunge la un acord.

„Cred că (Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin n.red) au ajuns într-un punct în care se pot întâlni şi pot face o înţelegere, iar dacă nu o fac, atunci sunt proşti”, a spus Trump.

Șeful de la Casa Albă a afirmat, în declarațiile sale, că atât Volodimir Zelenski, cât și Vladimir Putin vor să ajungă la un acord de pace. El a mai afirmat că discuțiile de pace între cei doi ar fi fost impulsionate de intervențiile sale.

„Discut cu preşedintele Putin şi el vrea să ajungă la un acord, cred. Discut cu preşedintele Zelenski şi cred că vrea să ajungă la un acord”, a mai afirmat Trump.

Trump intenționează să se întâlnească cu Zelenski

Donald Trump intenţionează să se întâlnească joi la Davos cu Volodimir Zelenski, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect, citate de CNN. Liderul ucrainean nu a participat la evenimentele de la Davos. Șeful de la Casa Albă a stârnit confuzie, spunând că va avea o întâlnire cu liderul de la Kiev în cursul acestei zile, miercuri, 21 ianuarie. El a plusat afirmând că Zelenski se află în sală.

Ulterior Trump a revenit asupra celor spuse, la întrebările unui jurnalist, precizând că întrevederea a fost programată pentru joi, 22 ianuarie.

Întâlnirea celor doi va avea loc în aceeaşi zi în care trimisul special Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, se vor deplasa la Moscova. Aceștia vor avea o întrevedere cu Vladimir Putin.

