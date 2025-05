Donald Tusk, atac dur la adresa lui George Simion: „Rusia se distrează. Totul este clar”. Replica liderului AUR

, premierul Poloniei, l-a atacat dur, marți seara, pe , după ce liderul AUR s-a dus în Polonia la mitingul candidatului PiS pentru președinția acestei țări, Karol Nawrocki.

Tusk a scris atât pe Facebook, cât și pe platforma X următorul mesaj:

„Rusia se distrează. Nawrocki și omologul său român pro-rus George Simion pe o scenă cu cinci zile înainte de alegerile prezidențiale din Polonia și România. Totul este clar”, a scris el pe Facebook și pe X.

PiS, Partidul Lege și Justiție, naționalist-conservator, este aliat cu președintele polonez Andrzej Duda, împotriva guvernului pro-european al lui Tusk.

În replică, Simion publicat pe X o fotografie veche în care apare Donald Tusk alături de Vladimir Putin.

„În această poză e omul lui Putin în Polonia. Toată Europa o știe. Nimeni nu mai crede minciunile și ipocriza ta, Donald”, i-a răspuns George Simion, pe X, lui Tusk.

In this photo is Putin’s man in Poland.

The whole of Europe knows it.

Nobody believes your lies and hypocrisy anymore, Donald!

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion)