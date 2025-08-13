B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”

Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”

George Lupu
13 aug. 2025, 23:28
Avertisment transmis de Donald Tusk: Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa
Sursa foto: Hepta.ro / Zuma Press / Damian Burzykowski

Rusia dorește să includă subiectul reducerii prezenței trupelor NATO în orice conversații despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri reporterilor premierul polonez Donald Tusk.

Cuprins

  • Avertismentul transmis de Donald Tusk
  • Ce a discutat Trump cu liderii europeni
  • Ce se întâmplă cu teritoriul Ucrainei

Avertismentul transmis de Donald Tusk

„Auzim în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în discuțiile despre viitorul Ucrainei”, a spus Donald Tusk, potrivit Reuters.

„De aceea este atât de important să construim un grup de state atât de puternic și unit, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu alți aliați, precum Statele Unite.”

Ce a discutat Trump cu liderii europeni

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni, la o întâlnire virtuală anterioară, că problemele teritoriale legate de Ucraina nu pot și nu vor fi negociate de nimeni altcineva decât de președintele Ucrainei, potrivit președintelui francez Emmanuel Macron.

Într-o discuție cu jurnaliștii după întâlnirea cu Trump, Macron a declarat că „mai multe mesaje au ieșit din schimb”.

Primul mesaj este că Trump a fost „foarte clar” cu privire la faptul că Washingtonul dorește să obțină un armistițiu în timpul viitoarei întâlniri a liderului american cu omologul său rus din Alaska.

„Este foarte important să se obțină un armistițiu în timpul acestei întâlniri din America și susținem această inițiativă alături de un nou schimb de prizonieri și eliberarea copiilor (ucraineni)”, a spus Macron.

Ce se întâmplă cu teritoriul Ucrainei

Al doilea element – care a fost „exprimat foarte clar” de Trump – a fost „că problema teritorială referitoare la Ucraina nu poate și nu va fi negociată de nimeni altcineva decât de președintele ucrainean”, a continuat el, potrivit CNN.

Comentariile liderului francez au venit după ce Trump a indicat săptămâna trecută că un acord de armistițiu ar putea include „un schimb de teritorii”, o idee respinsă atât de Rusia, cât și de Ucraina.

De asemenea, Donald Trump a transmis un avertisment dur președintelui rus Vladimir Putin, afirmând că vor exista „consecințe foarte severe” dacă acesta refuză să oprească războiul din Ucraina după întâlnirea programată vineri, în Alaska.

Tags:
`
