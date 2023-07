Două persoane ucise într-un atac cu rachetă la Zaporojie. Explozia a spart geamurile de 14 clădiri (VIDEO)

Forțele ruse au efectuat, sâmbătă, un atac cu rachetă care a ucis două persoane la Zaporojie, oraș aflat în sudul Ucrainei, a anunțat secretarul consiliului municipal, Anatoliy Kurtiev, potrivit .

„O rachetă inamică a lovit o zonă deschisă. Din păcate, un bărbat și o femeie au murit. O altă femeie a fost rănită”, a anunțat oficialul ucrainean.

Echipele de salvare au fost observate când cărau trupurile într-o zonă împădurită de lângă o linie de cale ferată care se află la doar câteva sute de metri de stația din centrul orașului.

„Șocul exploziei a spart geamurile de la clădiri de mare înălțime și a avariat clădirea unei instituții învățământ și un supermarket”, a adăugat Anatoliy Kurtiev.

The occupiers shelled

As a result, two people were killed – a man and a woman, another woman was wounded, said the secretary of the city council Kurtev.

The blast wave blew out windows in high-rise buildings, and the buildings of an educational institution and a…

— NEXTA (@nexta_tv)