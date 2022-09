Dovezi clare ale faptului că Ucraina a primit armament de la Iran, aliatul Rusiei, care a furnizat Moscovei drone militare

O înregistrare video apărută recent pe rețelele de socializare pare să arate că armata ucraineană primește armament din Iran, aliatul Rusiei, care a furnizat Moscovei drone militare pentru „operațiunea militară specială”.

Înregistrarea a fost făcută de militarii ucrainei și, ulterior, distribuită pe pagina Ukraine Weapons Tracker. Administratorii au identificat că obuzele sunt de origine iraniană.

Militarii ucraineni nu au oferit informații despre originea armamentului

În pofida faptului că militarii au estompat informațiile privind originea obuzelor, în filmulețul înregistrat pentru transmiterea unui mesaj, poate fi identificat, pe lista de livrare, că provin din Iran. Aceasta este identică cu cea de pe lăzile cu muniții trimise la export de Iran. De asemenea, asemănătoare este și lada.

: It appears that the Ukrainian army started to use Iranian-made artillery ammunition – in a video from Ukraine we identified Iranian 🇮🇷 OF-462 122mm projectiles.

Though some Iranian weapons were already observed, this case is worth paying attention and we will tell why: — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)

Ukraine Weapons Tracker a explicat că filmarea este remarcabilă. Anterior, o altă filmare din luna iulie a arătat soldați ucraineni folosind mortiere fabricate în Iran: în cazul precedent se credea că armele provin de la grupuri clientelare ale Iranului, cel mai probabil candidat fiind rebelii houthi din Yemen, sau că ele au fost cumpărate de ucraineni de la comercianți de arme independenți după ce au fost capturate.

Obuzele din înregistrare au anul fabricării 2022

„Luând în considerare aceste lucruri, putem spune cu mare siguranță că muniția pe care o vedem aici a fost cumpărată din Iran, poate prin intermediul unei terțe părți pentru a putea nega responsabilitatea. Însă este imposibil să spunem cu exactitate cine este cumpărătorul dintr-o singură înregistrare video”, afirmă Ukraine Weapons Tracker.

Alte filmări au prezentat că Ucraina a primit arme antitanc din Iordania, țară considerată apropiată Rusiei, și obuze de 122 de milimetri fabricate în Pakistan despre care se crede că au fost cumpărate de Marea Britanie și donate apoi armatei ucrainene, notează

În înregistrarea video care pare să arate muniție românească fabricată de Romarm în 2022 fiind folosită de militarii Kievului pot fi văzute de asemenea obuze de 122 de milimetri. Guvernul român a negat însă că proiectilele respective ar fi provenit din România.

Though markings are barely seen we can still identify them as Iranian by some parts of the packaging list which is identical to what Iranian ammunition crates have. The crate itself is also very similar to what we usually see coming from Iran – a tan wooden box with black text. — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)

Iranul este un aliat al Rusiei

Noua înregistrare video cu muniția iraniană primită de Ucraina este cu atât mai interesantă încât în prima sa reacție privind războiul din Ucraina declanșat de Vladimir Putin pe 24 februarie, Teheranul afirma doar o zi mai târziu prin vocea ministrului său de Externe, Hossein Amir-Abdollahian, că „războiul nu este o soluție” dar că „criza ucraineană își are rădăcinile în provocările NATO”.

Anterior, Iranul s-a abținut la votul Organizației Națiunilor Unite, care a cerut încetarea imediată a războiului. Mai târziu, s-a abținut de la votul rezoluției care cerea Rusiei șă își oprească agresiunea armată împotriva Ucrainei.

Vladimir Putin s-a deplasat pe 19 iulie la Teheran, unde s-a întâlnit cu ayatollahul Ali Khamenei și alți înalți oficiali iranieni.

Considering this, we can say with great certainty that we can see ammunition here that was purchased from Iran, perhaps via a deniable third party – however, it is impossible to say exactly who the buyer is just from one video. — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)

Iranul a livrat drone militare Rusiei

a avut loc la o săptămână după ce Statele Unite au afirmat că Rusia a cerut Iranului pe care să le folosească în invazia sa din Ucraina. Iranul a declarat că nu va vinde aeronave fără pilot Moscovei însă doar o zi mai târziu consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan a prezentat imagini din satelit care arată drone iraniene inspectate de o delegație rusă încă de pe 8 iunie.

Rusia a lansat pe 9 august un satelit de teledetecție iranian de pe cosmodromul Baikonur. Iranul afirmă că satelitul este conceput pentru cercetare științifică, inclusiv pentru monitorizarea radiațiilor și a mediului în scopuri agricole, respingând acuzațiile că acesta ar putea fi folosit de Moscova pentru a-și spori capacitățile de informații în Ucraina.

Bloomberg scria pe 25 august că Teheranul se pregătește să înlocuiască Rusia la furnizarea petrolului pentru Europa dacă negocierile privind revenirea la acordul nuclear încheiat în 2015 vor avea succes.

Revenirea la acord ar însemna ridicarea sancțiunilor impuse Iranului de către Donald Trump, după retragerea SUA din tratat în 2018, sub pretextul că Teheranul nu respectă prevederile sale.