Drama unui italian: Un bărbat a cerut să fie transferat în închisoare pentru că nu mai suporta infidelitatea iubitei

Un bărbat în vârstă de 41 de ani din Cafasse, provincia Torino, care se afla sub arest la domiciliu din cauza unei condamnări definitive pentru furturi, a solicitat instanței de judecată să fie transferat la închisoare după ce a aflat că partenera sa de viață are un amant și se întâlnește cu acesta în mod constant.

Bărbatul va fi eliberat la sfârșitul verii

După ce a depus o cerere la instanța de judecată în care a explicat motivele pentru care dorește transferul, bărbatul a fost de acord să fie mutat la penitenciarul Ivrea, unde va fi eliberat la sfârșitul verii, cu șase luni mai devreme decât ar fi fost eliberat din arestul la domiciliu.

Conform Torino Today, individul are o condamnare definitivă pentru mai multe furturi și ispășea o perioadă de 6 luni sub arest la domiciliu. Partenera lui i-a dezvăluit, recent, că are o relație extramaritală și se întâlnește frecvent cu amantul. Situația respectivă era insuportabilă pentru el.

Așadar, bărbatul a făcut o cerere instanței pentru a fi transferat într-un penitenciar, motivând că ar prefera să petreacă restul perioadei de detenție acolo. După aprobarea cererii, acesta a fost preluat de carabinieri de la domiciliu și dus la penitenciarul Ivrea, unde va fi eliberat la sfârșitul verii, notează