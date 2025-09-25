B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Drone de origine necunoscută au fost identificate deasupra a patru aeroporturi daneze

Selen Osmanoglu
25 sept. 2025, 07:41
Dronă Bayraktar. Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. 22 septembrie
  3. Când au fost văzute dronele
  4. Dronă rusească, pe teritoriul României

Drone de origine necunoscută au fost identificate, în noaptea de miercuri spre joi, deasupra a patru aeroporturi din Danemarca.

Ce s-a întâmplat

Dronele au fost reperate în apropierea aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene Skrydstrup (sud), înainte de a părăsi zona, conform The New York Post.

Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis din cauza dronelor din spațiul său aerian, a declarat poliția locală joi dimineață.

„Au fost observate drone în apropierea aeroportului Aalborg, iar spațiul aerian a fost închis. Poliția este prezentă și investighează în continuare”, a declarat poliția din Nordjyllands într-o postare publicată pe X.

22 septembrie

Incidentul a avut loc la două zile după ce principalul aeroport al țării, din Copenhaga, a fost închis din cauza unor alte drone.

Poliția națională daneză a declarat că dronele au urmat un model similar cu cele care au oprit zborurile pe aeroportul din Copenhaga timp de patru ore cu câteva zile în urmă, pe 22 septembrie, conform The Guardian.

Forțele armate ale țării au fost, de asemenea, afectate, deoarece aeroportul Aalborg este folosit ca bază militară, au adăugat polițiștii.

Danemarca a declarat marți că incidentul de pe aeroportul din Copenhaga este cel mai grav atac de până acum asupra infrastructurii sale critice și l-a legat de o serie de presupuse incursiuni ale dronelor rusești și alte perturbări în Europa.

Autoritățile din Norvegia au închis spațiul aerian de pe aeroportul din Oslo timp de trei ore luni seara, după ce a fost văzută o dronă.

Când au fost văzute dronele

Poliția din Iutlanda de Nord a declarat reporterilor că „mai mult de o dronă” a fost văzută în apropierea aeroportului Aalborg. Ele zburau cu luminile aprinse.

Dronele au fost văzute pentru prima dată miercuri în jurul orei 21:44, ora locală, potrivit poliției, și au rămas în spațiul aerian la ora conferinței de presă de joi, la ora 00:05.

Poliția din Iutlanda de Nord a declarat că nu poate specifica tipul de drone sau dacă sunt aceleași cu cele care zburau luni deasupra aeroportului din Copenhaga.

„Este prea devreme pentru a spune care este scopul dronelor și cine este actorul din spate”, a declarat un oficial al poliției.

Autoritățile norvegiene și daneze sunt în strânsă legătură cu incidentele de luni de la Copenhaga și Oslo, dar ancheta lor nu a stabilit încă o legătură, a declarat miercuri ministrul norvegian de externe.

Eurocontrol, care supraveghează controlul traficului aerian european, a declarat că sosirile și plecările de pe aeroportul Aalborg vor fi la o „rată zero” până joi la ora 04:00 GMT din cauza activității dronelor din apropiere.

Poliția a declarat că nu există niciun pericol pentru pasagerii de pe aeroport sau pentru locuitorii din zonă.

Dronă rusească, pe teritoriul României

La data de 13 septembrie, o dronă rusească a intrat pentru puțin timp în spațiul aerian al României.

„Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și de aeronavele aflate în aer.

Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutarea posibilelor resturi ale vehiculului aerian”, a transmis Ministerul Apărării, într-un comunicat, la data respectivă.

Ionuț Moșteanu a declarat că drona rușilor nu a fost doborâtă de Forțele Române, ci s-a întors în spațiul aerian al Ucrainei.

