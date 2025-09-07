Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângerie”

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 a început și poate fi văzută și din România. Fenomenul durează câteva ore și poate fi admirat inclusiv online.

Cum poate fi văzută eclipsa de Lună în România

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București are un program special pentru public între orele 20.00 și 24.00, iar întreg fenomenul este transmis și online.

Fenomenul începe la ora 18.28 cu intrarea Lunii în penumbră, însă la acel moment Luna va fi sub orizont în România.

culminant al eclipsei, totalitatea, a început la ora 20.30, va atinge maximul la 21.21 și se va încheia la 21.52. În această perioadă, Luna va căpăta o culoare roșiatică, fiind vizibilă spre est-sud-est, destul de jos pe cer. Eclipsa se va termina complet la ora 23.55.

Eclipsa va fi vizibilă din majoritatea Europei, Africii, Asiei și Australiei. România se numără printre țările norocoase, dar spectacolul va începe deja când Luna răsare, ceea ce face ca acest fenomen să fie și mai impresionant, potrivit .

De unde poate fi văzută eclipsa de lună

Conform astronomilor, faza de totalitate a eclipsei, momentul în care Luna este complet acoperită de umbra Pământului, va dura 82 de minute, între orele 20:30-21:52 ora . Deoarece în această perioadă Luna răsare deja în eclipsă, priveliștea va fi deosebită, dar vizibilitatea depinde de condițiile atmosferice și de un orizont cât mai liber spre est.

Observatorii din București și din alte părți ale țării vor putea vedea cum Luna se ridică deasupra orizontului, deja învăluit în nuanțe de roșu, o imagine spectaculoasă, dar mai greu de surprins din zonele urbane cu multe clădiri. recomandă un loc deschis, fără lumină, pentru a urmări fenomenul în toată splendoarea sa.